IL NODO

TREVISO Il futuro dell'aeroporto Canova finisce in Parlamento. A portare il tema a Roma è stato Massimo Candura. Il senatore si è rivolto direttamente alla maggioranza formata dal M5S e dal Pd. «Invitate il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, cortesemente o meno cortesemente, a firmare il via libera al master plan per lo sviluppo dell'aeroporto Canova. È un appello che faccio a nome di tanti cittadini che oggi sono in difficoltà ha scandito nell'aula di palazzo Madama da Treviso non arriva una richiesta di sussidio economico, ma un appello affinché la maggioranza sia sensibile al grido di dolore di tante persone che stanno perdendo il proprio lavoro. Chiediamo al ministro di firmare l'autorizzazione per il master plan, visto che la commissione Via si è espressa favorevolmente già in due occasioni. Non c'è motivo per impedire l'ampliamento del nostro aeroporto».

Il Canova è chiuso da marzo. Non ha più riaperto i battenti dopo il lockdown causato dall'emergenza coronavirus. Le aziende dell'indotto che contano complessivamente migliaia di lavoratori sono allo stremo. Si rischia una serie di chiusure. I margini sono ristretti per pensare di veder tornare lo scalo operativo prima del marzo del prossimo anno. Ma non si vuole lasciare nulla di intentato. Proprio questa mattina il sindaco di Treviso, Mario Conte, sarà a Venezia per incontrare Enrico Marchi, presidente di Save/AerTre, società che gestisce lo scalo. Il primo cittadino gli chiederà di valutare almeno una parziale riapertura del Canova, riportando a Treviso i voli che erano già operati nella Marca ma che dopo il lockdown sono stati dirottati al Marco Polo di Venezia. In tutto ciò, si attende che il ministro Costa dia il via libera al piano per lo sviluppo del Canova. Sulla questione interviene anche il comitato di cittadini che si è sempre battuto contro l'ampliamento dello stesso Canova. «Le proteste dei lavoratori che a causa della chiusura dell'aeroporto rischiano il posto di lavoro sono comprensibili spiegano dal gruppo ma va sottolineato che il Canova è un'attività che opera senza il rispetto delle norme di legge. Anzi, in palese violazione delle più elementari norme di tutela della salute e del territorio». (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA