IL NODO

TREVISO Il certificato vaccinale anti-Covid verrà consegnato a tutti subito dopo la somministrazione della seconda dose. L'annuncio è stato dato ieri dall'Usl della Marca. Si tratta sostanzialmente del passaporto vaccinale. Cioè del documento che i cittadini potranno poi esibire per accedere alle attività e ai servizi per i quali dovesse essere richiesta la prova di immunizzazione per il coronavirus. «Chi ha già fatto sia la prima che la seconda dose può scaricare il certificato da internet spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl ma abbiamo deciso che d'ora in poi lo consegneremo direttamente a mano, dopo l'esecuzione del richiamo». Un servizio in più, visto che ad oggi la maggior parte delle persone che si stanno vaccinando contro il Covid sono anziani.

L'Usl della Marca sta anche valutando la possibilità di consegnare una comunicazione alle persone che si sottopongono alla prima iniezione con su scritto il numero del lotto del vaccino utilizzato. Il problema è emerso nei giorni scorsi alla luce del blocco di due lotti del siero di AstraZeneca. Chi si era già vaccinato non sapeva quale lotto fosse stato utilizzato. In questo caso l'organizzazione non è immediata, ma il nodo è sul tavolo della direzione dell'azienda sanitaria.

Sempre sul fronte dei vaccini, una buona notizia arriva dalle case di riposo, nella prima e nella seconda ondata tra le più colpite dall'epidemia. «Non ci sono più ricoveri in ospedale di anziani provenienti dalla Rsa rivela Benazzi questa è un'ulteriore conferma che il vaccino funziona. Auspichiamo che anche alla luce di questo chi ha deciso di non vaccinarsi possa cambiare idea». Il blocco precauzionale del vaccino AstraZeneca ha già causato un deciso rallentamento della campagna vaccinale anti-Covid. Si conta sul fatto che l'Ema possa dare presto il nuovo via libera alla somministrazione del siero della casa farmaceutica anglo-svedese. E a quel punto si spera che non ci siano più rifiuti. Oggi, intanto, l'Usl incontrerà i medici di famiglia per definire l'organizzazione della vaccinazione di massa. Indipendentemente dal siero che verrà utilizzato, l'attività dei 504 dottori di base in servizio negli ambulatori della Marca sarà fondamentale per immunizzare quanto prima tutti i trevigiani. (m.f.)

