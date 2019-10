IL NODO TREVISO I voli privati aumentano in modo esponenziale. Da gennaio a settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOTREVISO I voli privati aumentano in modo esponenziale. Da gennaio a settembre sono stati 3.969 quelli che hanno fatto tappa al Canova. Compresi i velivoli dell'AeroClub. Per un aumento del 54,1 per cento rispetto allo stesso periodo dellanno scorso. Il balzo è giustificato dal fatto che in tale lasso di tempo una serie di Jet privati è stata dirottata a Treviso a causa dei lavori in corso a Venezia. L'anno scorso l'aviazione generale, così si chiama la parte riguardante i velivoli privati, ha contato in tutto 3.371 movimenti. E...