IL NODO

TREVISO I punti tampone dell'Usl lavorano senza sosta. Ormai eseguono costantemente oltre 2mila test al giorno per il coronavirus. E i numeri sono destinati ad aumentare con l'arrivo dell'influenza stagionale. Per questo l'azienda sanitaria ha chiesto una mano ai medici di famiglia. Martedì è stata inviata una lettera a tutti e 550 i dottori di base della Marca. L'Usl è pronta a fornire loro oltre 27mila tamponi rapidi per il coronavirus: 50 per ogni camice bianco del territorio. L'obiettivo è metterli nelle condizioni di fare i test in modo diretto sui casi sospetti tra i loro assistiti. Ad oggi, però, non è stato trovato alcun accordo.

FUMATA BIANCA

La prima fumata bianca ha riguardato solamente i pediatri. Questi ultimi, in tutto un centinaio, eseguiranno i tamponi rapidi di sabato e domenica. Non nei loro ambulatori, come espressamente richiesto per non innalzare il rischio di contagi, ma in quelli distrettuali. La trattativa con i medici di famiglia appare invece molto più complessa. «Se ci saranno le condizioni, faremo i tamponi rapidi. Ma al momento non è così. Non siamo stati né interpellati né coinvolti fa il punto Brunello Gorini, segretario della Fimmg, la federazione dei medici di famiglia di Treviso abbiamo eseguito i test sierologici sugli insegnanti e sul personale scolastico. Ma le cose erano diverse. Adesso ci viene sostanzialmente chiesto di far entrare nei nostri ambulatori casi sospetti e sintomatici. Serve un'organizzazione precisa, attrezzature per la sanificazione e più personale. Non ci tiriamo indietro. Ricordo che siamo sempre stati in prima linea: la nostra categoria ha purtroppo avuto il maggior numero di morti nel picco dell'epidemia». Per ora, insomma, non ci sono margini. Ovviamente ogni medico di famiglia è libero di aderire alla proposta dell'Usl della Marca. A quanto pare, però, non ci sarà nessuna corsa.

I VACCINI

Al momento i dottori di base del trevigiano sono concentrati sulla maxi campagna vaccinale contro l'influenza stagionale che partirà ufficialmente lunedì. «È questa la vera urgenza sottolinea Gorini prima portiamo a termine la vaccinazione antinfluenzale nelle persone che rientrato nelle categorie considerate a rischio. Poi si potrà valutare in che termini iniziare a eseguire anche i tamponi rapidi». L'Usl ha acquistato quasi 210mila dosi di vaccino contro l'influenza. Il 50 per cento in più rispetto all'anno scorso. I Comuni, assieme alle parrocchie, hanno messo a disposizione dei medici 65 sedi esterne agli ambulatori: tensostrutture, palestre, palazzetti dello sport, giardini, biblioteche, sale parrocchiali e vecchie scuole. Buona parte dei medici di famiglia eseguiranno le iniezioni antinfluenzali proprio in tali strutture, rigorosamente su appuntamento. Lunedì si partirà con la convocazione delle persone con più di 65 anni e di quelle con meno di 60 con patologie a rischio. Una volta terminata la campagna antinfluenzale, poi, proprio queste strutture esterne potrebbero essere usate come sedi dove eseguire i tamponi rapidi per il coronavirus, senza più inviare ogni caso sospetto ai Covid point. Potrebbe essere la chiave di volta per giungere al sospirato accordo.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA