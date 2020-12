IL NODO

TREVISO «I mezzi di trasporto privati sono a disposizione per permettere ai ragazzi di tornare in aula, dal 7 gennaio, viaggiando in sicurezza su veicoli che rispettino la capienza del 50%. Serve però l'impegno da parte delle istituzioni a sostenere gli accordi pubblico-privati, altrimenti si mettono in difficoltà sia l'azienda pubblica di trasporto locale sia i privati che fanno investimenti per poter garantire il servizio». A parlare è Enrico Foffani, responsabile sindacale di Cna territoriale di Treviso che, oltre agli autobus e alle corriere private, apre anche all'impiego dei mini-bus dei servizi di noleggio con conducente. La presa di posizione arriva a 24 ore dalla riorganizzazione delineata da Mom. Le simulazioni fatte dall'azienda hanno evidenziato che servono 110 autobus in più, da aggiungere ai mezzi della stessa Mom. E forse si dovrà arrivare anche a 130. Solo con questi numeri sarà possibile offrire al 75% degli studenti delle superiori che torneranno a fare lezione in presenza (nella Marca circa 30mila) un servizio di trasporto pubblico adeguato e sicuro nel rispetto della limitazione del carico pari al massimo al 50% dei posti omologati.

IL TAVOLO

I dettagli saranno al centro del tavolo convocato per lunedì in Prefettura. Al momento si prevedono orari scaglionati per le scuole: entrate tra le 8 e le 9 e uscite tra le 13 e le 14. Per il resto l'unica cosa certa è che Mom dovrà stringere degli accordi con le società private per recuperare i mezzi necessari. Con quali finanziamenti? «In questa fase è essenziale un ulteriore impegno economico da parte dello Stato -sottolineano dalla Cna- che dovrà poi essere velocemente veicolato dalla Regione, per rendere effettivo e sicuro il servizio di trasporto scolastico». «Siamo in una fase di grande incertezza perché non sappiamo ancora che fasce orarie di ingresso a scuola decideranno gli istituti scolastici, il che rende estremamente complesso per l'azienda pubblica di trasporto locale organizzare il servizio -aggiunge Foffani -abbiamo capito però, dalle simulazioni fatte da Mom, che stavolta servirà un apporto massiccio da parte dei privati».

BIGLIETTI ONLINE

Intanto Mom ha anticipato la vendita di biglietti e abbonamenti per gennaio e chiede a tutti di usare i ticket virtuali. «Facciamo appello al senso civico e al rispetto delle disposizioni che impongono di privilegiare gli acquisti digitali di biglietti e abbonamenti -spiega il presidente Giacomo Colladon- sono circa 20mila i clienti che hanno beneficiato delle proroghe Covid, scadute il 30 novembre, e ora devono effettuare acquisti per tornare a viaggiare in regola. Per questo Mom ha messo a punto nuovi strumenti vantaggiosi per l'acquisto digitale». Ieri mattina, infine, gli studenti sono tornati a evidenziare la loro contrarietà alla didattica a distanza mettendosi a studiare davanti ai cancelli chiusi delle scuole superiori di Treviso. «Chiediamo un progetto per la riapertura basato sulla collaborazione tra tutte le parti coinvolte -dicono dalla Rete degli studenti- siamo tornati a manifestare proprio per dimostrare simbolicamente la necessità di un immediato confronto per pianificare il rientro a scuola in sicurezza».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA