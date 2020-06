IL NODO

TREVISO È partita l'operazione per il recupero delle visite specialistiche saltate durante l'emergenza coronavirus. Entro fine anno, ma si spera anche prima, si tornerà progressivamente alla normalità. Sono 17mila le prestazioni riprogrammate e reinserite nel cervellone del Cup. I medici di famiglia hanno rivalutato le priorità delle ricette. Restano in ballo poco più di 6mila controlli che erano stati chiesti direttamente dagli specialisti degli ospedali. Adesso toccherà a loro indicare se sono ancora necessari, come e in che tempi. «Abbiamo riprogrammato tutte le visite conferma Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia- mentre non potevamo fare valutazioni su quelle di fatto richieste dagli specialisti». Il Cup sta chiamando tutti i pazienti che avevano visto saltare il proprio appuntamento, uno per uno. Non mancano le difficoltà legate al boom di telefonate a causa della chiusura degli sportelli fisici, che nelle prossime settimane verranno via via riaperti. Ma la strada è segnata. Così come quella per il recupero dei 9.112 interventi chirurgici saltati sempre a causa dell'emergenza coronavirus, tra i quali oltre 2.300 cataratte.

L'ACCORDO

L'Usl della Marca ha appena siglato un accordo con quattro anestesisti che lavoreranno fino a novembre in libera professione proprio per ridurre le liste d'attesa. «Ci daranno una mano per riprendere tutta l'attività dell'Ortopedia, dalle protesi alle fratture del femore, della Chirurgia generale e della Ginecologia fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana in agosto, poi, potrebbero arrivare nuovi anestesisti attraverso il concorso promosso da Azienda Zero. In tutta l'Usl ce ne mancano più di 20. Speriamo di riuscire a coprire subito almeno una quindicina di posti». «Per quanto riguarda le visite specialistiche, le recupereremo lavorando anche di sabato aggiunge i semplici controlli, invece, puntiamo a erogarli per il 50% attraverso il tele-consulto». Vuol dire poco più di 5.200 sui 10.443 controlli saltati. Gli specialisti dell'Usl hanno già iniziato a usare la piattaforma Google Meet per vedere i pazienti a distanza, usando lo smartphone. «Sono stati fatti alcuni controlli in ambito oncologico, endocrinologico, reumatologico e dermatologico. Più altre esperienze in ambito psichiatrico specifica il direttore sanitario, Livio Dalla Barba il cerchio ora verrà allargato comprendendo anche i controlli relativi alla neurologia, alla cardiologia, alla diabetologia e alla pneumologia».

LA TECNOLOGIA

A livello generale, però, sul fronte del tele-consulto non è stata trovata la quadra definitiva con i medici di famiglia. Mentre si lavora alla collaborazione tra questi ultimi e la guardia medica, in modo che tutti possano vedere in presa diretta le cartelle cliniche dei pazienti, non è ancora stato trovato un accordo per sfruttare al meglio la comunicazione a distanza anche con gli specialisti ospedalieri. Il nodo sta nella scelta della piattaforma web. La Fimmg non vuole Google. «Siamo pronti a collaborare al progetto del tele-consulto. Anzi, abbiamo iniziato noi a svilupparlo premette Gorini ma non intendiamo usare un sistema che non garantisce le dovute garanzie in merito alla sicurezza delle informazioni che vengono scambiate». Va detto che proprio nel contesto della Fimmg è stato sviluppato Atlas, uno software che consente il tele-consulto e la contemporanea gestione della cartella clinica elettronica dei pazienti. Gorini non si ferma a questo. Come segretario della federazione dei medici di famiglia di Treviso, però, chiede che venga individuato un sistema altrettanto sicuro sotto il profilo della privacy.

