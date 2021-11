Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Da dipendenti delle case di riposo non arrivano a 2mila euro al mese. In libera professione, invece, a 40 euro all'ora, possono anche toccare quota 8mila euro al mese, per quanto lordi. E il discorso è simile sul fronte degli ospedali. Sono sempre di più gli infermieri che scelgono di mettersi in proprio, sfruttando le legge del mercato relativa al rapporto tra domanda e offerta. Quest'ultima oggi è enorme: solo nelle case...