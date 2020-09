IL NODO

TREVISO Come può un docente che per tutelare la propria salute chiede di utilizzare la didattica a distanza, gestire delle classi che invece sono in presenza? È uno dei tanti dilemmi, forse il più eclatante, che stanno angosciando in questi giorni i dirigenti scolastici di tutta la provincia. Al punto che una trentina di istituti della Marca ha scritto all'Ufficio scolastico regionale e per conoscenza a quello provinciale chiedendo lumi e indicazioni in tempi celeri. Da una parte c'è il diritto al lavoro dei docenti fragili che va rispettato, dall'altro l'impossibilità pratica di metterlo in atto.

IL DILEMMA

Negli istituti superiori e nei comprensivi stanno arrivando decine di richieste da parte di personale, amministrativo ma anche docente, che di fronte al rischio di un contagio da Covid-19, chiede di usufruire della didattica a distanza. Per quello amministrativo in linea di massima non ci sono problemi. Il lavoro può essere portato avanti anche da casa. Ma insegnare senza essere in aula è ben altra cosa. Durante il lockdown la didattica a distanza è servita a scollinare il periodo più duro della pandemia senza interrompere del tutto le lezioni, avviando gli studenti verso la fine dell'anno scolastico con una preparazione generale tutto sommato accettabile. Ma la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado con gli studenti in presenza cambia radicalmente lo scenario se il docente non può tenere le lezioni stando in classe.

ITER COMPLICATO

Al momento ci sono una serie di problematiche irrisolte. La prima: va affrettata la trafila burocratica per il riconoscimento dello stato di fragilità. L'insegnante che ritiene di essere a rischio allega un certificato del proprio medico curante con le specifiche della malattia o delle terapie che sta seguendo e il relativo grado di vulnerabilità. Gli istituti devono vagliare le domande e poi girarle al medico del lavoro cui spetta l'ultima parola. Già qui, per rispettare le tempistiche, i tempi sono strettissimi, anche perchè si accavallano con l'organizzazione di protocolli molto rigidi che riguardano tutto l'ambito scolastico, dalle mense ai laboratori, dall'uso delle macchinette per le bibite al distanziamento dentro e fuori dalle aule. Ma quando tali richieste verranno accolte, si pongono poi il secondo e terzo problema: qual è il corretto utilizzo del docente che deve fare lezione da casa lasciando le classi ad affrontare una improbabile autogestione? E nel caso non lo si possa utilizzare dev'essere disposta la malattia in modo da poter cercare un sostituto, o va retribuito comunque al 100% dello stipendio? Sul punto il contratto nazionale di lavoro del comparto scuola è abbastanza chiaro: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle malattie. Ne consegue che per tali giorni spetta l'intera retribuzione. Ciò significa che un docente fragile gravato da malattie oncologiche o immunodepressive e dunque a rischio contagio ha tutto il diritto di vedersi riconoscere sia il diritto al lavoro che l'intero stipendio.

LA LETTERA

«Chiediamo precise indicazioni sui comportamenti da adottare nei confronti dei docenti fragili che non operano in compresenza per i quali non è disposta malattia e per i quali le tutele devono essere prese dal datore di lavoro, ovvero il dirigente scolastico. Per costoro è di difficile attuazione l'esercizio dell'attività a distanza per l'impossibilità di vigilare le classi che sono in presenza -è l'appello dei dirigenti all'Ufficio scolastico regionale- Manifestiamo perciò severa preoccupazione per la sicurezza a tutela dei lavoratori, per le responsabilità che gravano sulla figura del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro, per la corretta gestione amministrativa e giuridica del personale, per la gestione dell'attività didattica e amministrativa». la lettera è stata sottoscritta da 28 istituti comprensivi di tutta la Provincia: da Montebelluna a Resana e Castelfranco, da Conegliano a Vittorio Veneto, da Treviso ai comprensivi di San Biagio e San Polo.

LO SCENARIO

Tempi stretti, risposte inevase, questioni interpretative: la scuola ancora una volta si appresta a partire fra mille problemi e interrogativi. Ma questa volta la gestione dei protocolli Covid si somma in modo drammatico a quelli che fanno tradizionalmente parte del sistema. Mancano poco più di dieci giorni all'inizio del nuovo anno scolastico: è già da mal di testa, ma potrebbe diventare un'emicrania cronica.

