IL NODOTREVISO Code infinite e centinaia di persone ammassate davanti ai centri vaccinali e ai punti tampone. L'Usl prova a correre ai ripari annunciando l'apertura di un nuovo Vax-Point, cercando infermieri in tutta Italia, chiedendo personale amministrativo alle cooperative e lanciando pure un appello generale per trovare volontari, cosa che non si era mai vista. Servirebbero in tutto 100 operatori. La situazione è al limite. Ieri nel...