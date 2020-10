IL NODO

TREVISO Aumentano i contagi. E salgono anche i ricoveri. Ieri sono emerse 222 nuove positività. Adesso sono 3.533 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Tra questi, 103 sono ricoverati in ospedale. Compresi 5 in Terapia intensiva: tre a Treviso e due a Conegliano. Davanti a una tale diffusione del contagio, il dipartimento di Prevenzione dell'Usl della Marca ormai fatica a tracciare i contatti delle persone positive. Attualmente ci sono fino a tre giorni di ritardo nel rintracciare le persone che hanno avuti contatti stretti con un contagiato. Basti pensare che per ogni caso positivo bisogna controllare almeno altre 5 persone. Significa che a fronte dei 222 contagi di ieri, ad esempio, il servizio è chiamato a contattare e a sottoporre al test più di 1.100 persone. E questo ogni giorno.

LE INDICAZIONI

È un lavoro enorme per la task force del contact tracing dell'Usl della Marca, che conta solo 25 operatori. Oggi le chiamate non arrivano all'istante. Inevitabile. Come devono comportarsi nel frattempo i diretti interessati? «Il contact tracing è un po' in ritardo conferma Mauro Ramigni, direttore del servizio di Epidemiologia dell'azienda sanitaria ma chi ha ricevuto il referto nel quale si indica la positività ha il dovere di stare subito a casa. E lo stesso devono fare i suoi conviventi, anche se negativi. C'è un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni che tutte queste persone devono osservare. Poi verranno contattati dal servizio di tracciamento. Ma intanto è loro dovere porsi in isolamento, senza aspettare certificazioni o altre cose».

LA PROCEDURA

Oggi non tutti rispettano facilmente queste indicazioni. A volte le persone risultate negative che convivono con casi positivi pensano di poter uscire fino a quando non verranno formalmente prese in carico dall'Usl. Non è così. Contagiati e conviventi devono mettersi subito in quarantena. Poi arriverà la chiamata dell'azienda sanitaria. A breve la task force che cura il tracciamento dei contatti dovrebbe essere rafforzata. Dopo le 8 assistenti sanitarie assunte a tempo determinato, la Regione ha annunciato l'arrivo di altri operatori. Nel frattempo il dipartimento di Prevenzione è impegnato a chiudere la partita del focolaio esploso proprio all'interno del centro della Madonnina, dove viene gestito il sistema dei tamponi. Lo screening generare effettuato mercoledì ha evidenziato 15 contagiati, ora tutti in isolamento domiciliare: cinque al servizio Igiene e sanità pubblica, cinque in Medicina legale, tre al servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione e due allo Spisal. C'è un giallo sull'origine del focolaio. L'Usl ha puntato la lente anche su un momento conviviale tra gli operatori all'esterno della struttura. Sarebbe stato questo il contesto nel quale si è abbassata la guardia. Ciò spiegherebbe il perché dei contagi distribuiti in modo così puntiforme tra servizi diversi. I vertici dell'Usl hanno pure ipotizzato che il contagio, proveniente dall'esterno, possa essersi sviluppato nell'area relax della struttura dove sono installate le macchinette del caffè. Comunque sia, adesso si spera di uscirne il prima possibile. (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA