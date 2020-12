IL NODO

TREVISO Anticipare lo stop agli spostamenti tra le regioni, previsto dall'ultimo decreto per l'emergenza coronavirus, in modo da riuscire a passare le vacanze di Natale a casa. Nelle scuole è scattata una vera e propria corsa. Sono infatti centinaia gli insegnanti originari del Meridione in servizio nelle scuole trevigiane che hanno chiesto ai rispettivi istituti di poter partire prima del 21 dicembre. Cioè con almeno due giorni di anticipo rispetto all'inizio delle vacanze natalizie (l'ultimo giorno di scuola sarà il 23). Questo per non rischiare di rimanere bloccati, come prevede il decreto che vieta di spostarsi tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il punto è che così le scuole potrebbero addirittura non riuscire a garantire tutte le lezioni nei due giorni che precedono le vacanze a causa della carenza di docenti. Alcuni singoli istituti della Marca hanno già ricevuto richieste di ferie da parte di oltre 50 insegnati. Tutte insieme. E il numero è destinato a salire.

LA SITUAZIONE

«Le domande di ferie per poter partire prima del 21 dicembre sono tante. E sono umanamente comprensibili spiega Giuseppe Morgante di Uil Scuola. Fermo restando che l'obiettivo primario è sempre quello di garantire il servizio scolastico, sono convinto che alle superiori, già in didattica digitale integrata, non ci siano troppe difficoltà nel permettere ai docenti di fare le lezione a distanza anche da altri luoghi». Dopotutto, sottolineano dal sindacato, è già accaduto nel corso del lockdown generale scattato durante la prima ondata del Covid della scorsa primavera. All'epoca più di qualche insegnante teneva le lezioni a distanza collegandosi via internet dal Sud Italia, così come da molte altre zone della Penisola. Non è impossibile. «Gestendo le richieste di ferie in base alle necessità di ogni istituto, poi, lo stesso discorso vale anche per le elementari e le medie continua Morgante serve buon senso. Poter passare le vacanze di Natale a casa è pure una questione di recupero psicofisico. Ci sono famiglie che si ritrovano divise a metà tra Nord e Sud. Non si tratta di visite a parenti in generale. Ovviamente sempre nel pieno rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus».

GLI SVILUPPI

Il blocco degli spostamenti tra le regioni fra il 21 dicembre e il 6 gennaio non vale per chi fa ritorno nel proprio comune di residenza. Ma a quanto pare è una rassicurazione che non basta. Anche perché oggi sembra quasi un'impresa riuscire a trovare un biglietto, che sia del treno o dell'aereo, per spostarsi dopo il 21 dicembre. Per questo si prova a giocare d'anticipo. Per quanto riguarda le ferie, gli insegnanti sono chiamati a trovarsi direttamente un sostituto. È però difficile immaginare che ce ne siano abbastanza, vista anche la fatica fatta a settembre per coprire tutte le cattedre. Le scuole sono in subbuglio. Alcuni istituti hanno direttamente scelto di non concedere ferie da agganciare alle vacanze di Natale. Un blocco totale non è però possibile. Gli insegnanti hanno comunque la possibilità di chiedere tre giorni all'anno per motivi personali. Ogni richiesta dovrà essere valutata dal preside. E far quadrare i conti non è affatto una passeggiata. Potrebbe essere l'ultima fatica, di questo tipo, almeno. Dopo le vacanze di Natale, infatti, anche le superiori dovrebbero tornare a far lezione in presenza. Il piano di base prevede la presenza in classe del 75% degli studenti. Nella Marca significa tornare a muovere 30mila ragazzi. Proprio in questi giorni a tal proposito si sta ridefinendo il sistema dei trasporti pubblici. Il punto di partenza è che i mezzi dovranno viaggiare tutti vuoti per metà: il limite massimo dei posti che si potranno occupare a bordo è infatti al momento fissato al 50%.

M. Fav.

