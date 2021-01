IL NODO

MONTEBELLUNA «Riaprire le scuole? Una follia. Mi appello a Zaia perchè faccia un'ordinanza più restrittiva». Con l'immediatezza che lo contraddistingue, il sindaco di Montebelluna Elzo Severin, che è, prima di tutto, un appassionato medico, prende posizione con decisione su un tema a dir poco caldo, quello della riapertura delle scuole che, secondo l'ultima indicazione del Ministro Speranza, dovrebbe avvenire, al 50%, anche per le superiori, a partire dal 7 gennaio, ponendo fine ad un lungo periodo di didattica a distanza. Severin, però, al riguardo ha il coraggio di dire ciò che, forse, più di qualcuno pensa ma non esprime. Perché scomodo, perché fastidioso, perché poco gradito per lo meno a una parte dell'opinione pubblica, che preme per un ritorno alla normalità, o quasi, anche per il mondo dell'istruzione, a dir poco provato da mesi e mesi di attività attraverso un sistema non congeniale né all'apprendimento né alle relazioni.

IL MONITO

«Mi auguro - esordisce Severin - che dal 7 gennaio si torni ad essere zona gialla, ma non per le scuole. Sono convinto che debbano rimanere chiuse. Aprirle, con i numeri che ci sono, sarebbe una follia e per questo mi auguro che, se non ci saranno indicazioni a livello generale, Luca Zaia faccia un'ordinanza più restrittiva per il Veneto». Severin, da sindaco e da medico, associa ragioni economiche e ragioni sanitarie nella sua analisi. «Mi fa rabbrividire - dice - il pensiero della spesa di 500mila euro per garantire i trasporti, quando è di tutta evidenza che poi i ragazzi si contageranno una volta scesi dagli autobus. Quando escono sono tutti attaccati e lì il controllo è impossibile. Pensiamo poi alla necessità di tenere le finestre aperte nelle classi per ridurre i rischi di contagio: ci rendiamo conto di quali saranno le spese di riscaldamento»?

L'IDEA

E Severin pensa ad un'altra categoria cui tutti questi investimenti potrebbero essere destinati. «Utilizziamo quelle somme - propone - per dare una mano alle attività commerciali: senza dubbio faremo qualcosa di più utile. Tutti gli altri interventi, invece, saranno fatti assolutamente per niente ed il rischio è che si arrivi ad avere i vaccini quando non ce ne sarà più bisogno, con costi umani altissimi». Anche perchè in molti temono che, dopo il picco di contagi dei giorni scorsi, la situazione sia ben lungi dal migliorare nelle settimane a venire. Poi il sindaco di Montebelluna tocca un altro tema, quello dei docenti. «Molti sono ammalati - aggiunge - altri si ammaleranno. Che utilità avrà la riapertura? Non si pensi che io sia contro la scuola, la cultura, l'istruzione: ho studiato fino all'età di 35 anni. Dobbiamo però guardare la realtà dei fatti e dei numeri che sono assolutamente in contrasto con l'ipotesi di un ritorno sui banchi dal 7 gennaio».

IL QUADRO

La congiuntura attuale, infatti, a suo avviso è estremamente grave e rischiosa. «Gli ospedali sono in difficoltà e tante persone sono curate a casa, ma assumono ossigeno, in una condizione difficile. È una situazione della quale non possiamo non tener conto. Basta guardare i dati di Azienda Zero rispetto alla situazione che si presenta sotto i miei occhi, negli ospedali e non solo. Per carità, la zona rossa e arancione darà i suoi frutti con il passare del tempo, ma al momento ci sono ancora tante persone che stanno male e non possiamo ignorare questo aspetto. Io mi chiedo se coloro che parlano di riaprire ragionino. La situazione è generale, ma a me interessa soprattutto il Veneto». Che fra l'altro si trova al momento in una situazione peggiore rispetto a molte altre parti d'Italia, diversamente da quanto accadde in occasione della prima ondata. Insomma, dopo che per settimane, in novembre, Severin ha tuonato predicando l'uso delle mascherine, anche per i clienti seduti ai tavolini del bar (ovviamente prima che questi venissero chiusi) ora il suo obiettivo si sposta sulla scuola. Con la stessa veemenza e, forse, con la stessa onestà intellettuale che settimane fa lo ho portato a dire ciò che poteva dispiacere a baristi ed attività commerciali e ora sconvolge, forse, i piani e le idee di tante famiglie. In nome, però, di una lotta all'ultimo sangue. Quella contro il coronavirus.

