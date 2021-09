Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO «Prima di essere intubato, un paziente colpito dal coronavirus ci ha chiesto di non essere vaccinato. Oltre al fatto che non c'è alcuna base, è incredibile che si continui a seguire una linea del genere anche quando si rischia di morire. È assolutamente incredibile». Antonio Farnia, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Treviso, fatica a trovare le parole. La richiesta di non essere...