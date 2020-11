LA GIPSOTECA

POSSAGNO Alla fine anche i musei chiudono le porte. Una decisione che era nell'aria ed ora è realtà: tutti i servizi al pubblico in presenza sono sospesi. «Il museo - spiega Moira Mascotto, direttrice della gypsotheca Canova di Possagno - non potrà accogliere utenti, ma la parola che vogliamo fare nostra è positività, pur in questo momento di profonda crisi internazionale. Ed è bello riscoprire insieme l'etimologia di questa parola che usiamo spesso. Crisi deriva dal verbo greco krìno, che significa separare e, in senso più lato, discernere, giudicare, valutare. Nell'uso comune e quotidiano ha assunto un'accezione negativa, ma se ci fermiamo un attimo e riflettiamo sulla sua etimologia, possiamo coglierne una sfumatura positiva. Trasformiamo questa pausa forzata in un momento di crisi che porti con sé riflessione, valutazione, discernimento e si trasformi in un presupposto necessario per migliorare e in qualche modo rinascere». La Gypotheca non sarà accessibile al pubblico, ma continuerà a lavorare.

«Continueremo a comunicare Canova e la bellezza della sua arte - continua Mascotto - mantenendo il contatto con i nostri visitatori. Non mancheranno i momenti che condivideremo online e i virtual tour e, per chi lo vorrà, le visite guidate potranno essere a distanza. A giugno era già pronta la nostra offerta formativa rinnovata e ripensata per la scuola, che ha cambiato le sue esigenze, perché crediamo profondamente che educare all'arte sia educazione nella vita. Continueremo a lavorare dietro le quinte per occuparci della tutela dell'immenso patrimonio canoviano, sviluppando alcuni progetti che hanno bisogno di tempo e cura, molto spazio ed energie per essere portati avanti in maniera responsabile e completa». E poi c'è un appuntamento imprescindibile: gli anniversari canoviani. «Ci dobbiamo preparare agli eventi del prossimo anno - spiega la direttrice - propedeutici agli anniversari canoviani del 2022: tra due anni, infatti, ricorrerà il bicentenario della morte di Antonio Canova. Stiamo lavorando instancabilmente a mostre, eventi e celebrazioni per dare rilievo a colui che è stato uno dei più grandi artisti di tutte le epoche e che proprio nel piccolo paese di Possagno è nato nel 1757. Il mio augurio è di poterci incontrare presto nuovamente tra la bellezza dei gessi canoviani conservati in gypsotheca e della Casa natale, tra l'armonia del giardino e del parco che circondano il nostro complesso museale». Mascotto conclude con una promessa: «Riapriremo il prima possibile perché crediamo nel potere dell'arte e nel significato che essa ha nella vita di tutti noi».

Manuela Collodet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA