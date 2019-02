Il muro della discordia a S. Bona Conte: «Tre soluzioni sul tavolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVATREVISO Qualcosa si sta muovendo, la questione del muro della discordia che sta avvelenando il clima a Santa Bona potrebbe essere arrivata a una svolta. Ieri pomeriggio il sindaco Mario Conte e il vicesindaco Andrea De Checchi hanno avuto un incontro con la famiglia Varetton, proprietaria della fetta di terreno dove per anni è rimasto aperto un passaggio pedonale che metteva in collegamento tutta l'area di via Capodistria con via Fossaggera: passaggio dal 2014 chiuso da un muro alzato tra mille polemiche. Allo studio ci sono tre...