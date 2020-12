IL MOVENTE

VITTORIO VENETO Un impeto di cieca e intollerabile gelosia starebbe alla base del delitto costato la vita a Luciano Dall'Ava. Joy, 39enne nata in Nigeria ma da molti anni residente nella Marca, e la sua amicizia con Cuccato e con il 72enne avrebbero scatenato la reazione del 44enne coneglianese che con lei da qualche mese aveva una assidua frequentazione. La natura del rapporto è al vaglio, come pure quella del legame che la donna aveva con il pensionato di Colle Umberto. Come fosse legata ai due uomini e come Cuccato avesse interpretato il loro legame potrebbe rivelarsi decisivo per capire cosa lo abbia spinto a commettere un crimine di tale portata. Cuccato ha ucciso Dall'Ava dopo aver sorpreso la donna nel pick-up del pensionato, questo è assodato. Ma che quell'incontro sia stato o meno casuale è ancora tutto da chiarire. Gli inquirenti si chiedono infatti se il 44enne sapesse dell'amicizia che la legava al 72enne, se il rifiuto ricevuto quella sera lo avesse insospettito, addirittura se possa aver seguito i movimenti della donna fino a sorprenderla. Per il momento sono questioni aperte, ma la nigeriana verrà risentita nelle prossime ore proprio per fare maggiore chiarezza sull'accaduto. Lei in quei momenti drammatici era presente, è stata strappata fuori dall'abitacolo del furgone, è stata inseguita e ha lanciato l'allarme risultando fondamentale per poter identificare il responsabile.

LE AMICIZIE

Dall'Ava, che viveva con il fratello in via De Gasperi, si era separato dalla moglie una decina d'anni fa dopo una condanna per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Quest'ultima poi, vinta da una malattia, si era spenta nella primavera del 2018 e i due figli della coppia si erano trasferiti altrove. Il pensionato pare conoscesse da tempo la donna nigeriana, che in alcune occasioni gli faceva anche visita. Al momento non si sa tuttavia se tra i due vi fosse una relazione sentimentale o un'amicizia. Nel frattempo anche i rapporti tra la 39enne e Cuccato si erano stretti, al punto che i due si davano appuntamento di frequente, visto anche il recentissimo trasferimento dell'omicida a Osigo di Fregona, a pochi chilometri da Vittorio Veneto dove Joy vive. Anche in questo caso tuttavia non è ancora noto se i due fossero una coppia. «Voleva cambiare casa per risparmiare ha raccontato Roberto Pol, un vicino di casa a Conegliano. Io qui non lo ho mai visto con donne, non mi ha detto che intendesse andare ad abitare con qualcuno».

LE CONNESSIONI

L'unica congiunzione ad oggi emersa tra vittima e assassino resta la 39enne. I due non risulta avessero mai avuto alcun contatto, né che si conoscessero. A quanto finora emerso il 44enne avrebbe aggredito Dall'Ava solo per averlo scoperto con la donna, senza sapere chi fosse. Gli sforzi degli inquirenti si concentrano proprio sulla natura delle relazioni dei due uomini con Joy. In primis per capire come Cuccato interpretasse il loro rapporto e se fosse al corrente delle altre frequentazioni della donna. Su questo l'omicida non avrebbe fornito dettagli specifici, ribadendo la causalità dell'incontro in piazza Fiume. Un caso fortuito possibile, ma fondamentale a questo punto sarà capire se Cuccato, la donna e Dall'Ava frequentassero abitualmente quel luogo, come lei vi fosse arrivata e pure se per il 44enne fosse usuale percorrere quella strada e fare tappa a San Giacomo.

Serena De Salvador

