Il motoraduno e lo choc dei vespisti: «È uno dei nostri»

IL CORDOGLIOCIMADOLMO Erano partiti da Salettuol da pochi minuti, uno in fila all'altro. Ognuno in sella alla propria Vespa, stavano partecipando al quarto raduno della Sagra di San Rocco. Alcuni di loro, una volta sopraggiunti in via lungo Piave Superiore, hanno subito riconosciuto la moto di Michele Ulliana, che aveva partecipato anche lui al raduno. «È uno dei nostri, è del nostro paese» dicevano mettendosi le mani nei capelli di fronte al corpo ormai esanime del 32enne, per il quale i medici del 118 non hanno potuto far nulla (l'amica,...