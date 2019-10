Il Montello e la proposta bocciata di limitare gli accessi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOGIAVERA La presa dieci, ripidissima e insidiosa per le tante curve, spesso cieche, con poca visibilità, detiene forse il record degli incidenti occorsi ai ciclisti sul Montello. Anni fa l'allora sindaco di Crocetta Mazzocato propose di limitare l'accesso, in determinati giorni, ai ciclisti. Ma fu la rivolta. E, nel tempo, gli incidenti hanno continuato a verificarsi con cadenza costante. Nel 2015 un ciclista fu investito da un'auto e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Si era recato sul Montello per una domenica...