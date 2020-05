IL MONITORAGGIO

TREVISO Tutte le persone che entreranno negli ospedali dovranno indossare un braccialetto. Verrà consegnato all'ingresso. I colori saranno diversi in base al motivo dell'accesso: da chi deve sottoporsi a una prestazione sanitaria a chi deve far visita a un paziente ricoverato, fino a chi entra in ospedale per lavorare. In questo modo gli operatori dell'Usl della Marca potranno controllare con un colpo d'occhio chi è entrato e perché. Si tratta di un ulteriore giro di vite per ridurre al minimo il rischio che esplodano focolai di coronavirus tra ambulatori e reparti. Per lo stesso motivo, l'azienda sanitaria sta anche mettendo a punto un piano per spostare le visite specialistiche e gli esami strumentali in strutture esterne agli ospedali. «I braccialetti serviranno per controllare i flussi: sarà sempre possibile sapere per ogni persona perché è entrata in ospedale. Non vogliamo che ci sia gente che va in giro senza motivo: in questo periodo gli ospedali vanno usati solo se c'è una reale necessità, non sono sagre, cinema o sale da ballo mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl già adesso agli ingressi viene chiesto il motivo dell'accesso e viene misurata la febbre agli utenti. Chi ha più di 37,5 gradi non entra e viene invitato a rivolgersi al proprio medico di famiglia, come è già successo».

LA RIDISTRIBUZIONE

A breve, inoltre, verrà illustrato il piano per evitare di concentrare le visite e gli esami in ospedale. Si useranno altre strutture, a partire dai distretti, da quello di Mogliano a quello di Villorba fino a Borgo Cavalli, in modo da ridurre i contatti tra gli utenti e il personale. «Cercheremo di tirare le visite al di fuori degli ospedali conferma Benazzi dopo il picco dell'emergenza coronavirus, questi vanno usati solo quando si sta male». I medici di famiglia sono già stati allertati. Tocca a loro rivalutare le priorità delle 48.632 visite specialistiche non urgenti saltate dal 21 febbraio al 3 maggio a causa dell'emergenza Covid. I pazienti non dovranno fare niente: dopo la revisione da parte dei dottori di base, il Cup telefonerà ai diretti interessati per fissare un nuovo appuntamento. Tra questi, ci sono oltre 20mila controlli. L'Usl ora sta spingendo il più possibile per garantirli attraverso il tele-consulto. Di seguito, c'è da gestire anche la valanga di prestazioni minime, come gli esami del sangue, che negli ultimi due mesi sono state bloccate, escluse quelle urgenti. Ma è facile immaginare che si formi la coda, dato che solo a marzo l'Usl ha eseguito quasi 480mila prestazioni in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (da 857mila a 377mila). Discorso simile per le operazioni chirurgiche programmate. In aprile ne sono state fatte oltre 3.700 in meno rispetto ad aprile del 2019 (da 5.746 a 2.010). Gli ospedali stanno progressivamente riprendendo le attività ordinarie dopo lo tsunami coronvirus. Ma serve tempo. Alla luce delle precauzioni anti-contagio, si procede inevitabilmente a rilento. Solo il 4 maggio, giorno in cui è iniziata la fase due, sono state erogate quasi 2.500 prestazioni sanitarie in meno rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso (da 19.200 a 16.800).

DISTANZE DI SICUREZZA

Anche il ritmo degli interventi chirurgici rallenta: il 4 maggio ne sono stati eseguiti 72 in meno rispetto all'anno scorso (da 327 a 255). «È l'effetto della riorganizzazione necessaria per garantire che non ci siano contagi sottolinea il direttore ma è anche vero che la macchina adesso si sta rimettendo in moto». Le sale d'attesa sono state predisposte per mantenere le distanze di sicurezza anti-contagio: ogni paziente ha a disposizione tra 2 e 2,5 metri quadrati. Di fatto sono diventate a numero chiuso. Chi si rivolge al pronto soccorso deve effettuare un pre-triage. In caso di ricovero, verrà preventivamente eseguito il tampone per il Covid-19. Sono state allestite delle aree isolate dove i pazienti aspetteranno l'esito del test. Per quanto riguarda i ricoveri programmati, invece, il tampone verrà eseguito 48 ore prima dell'ingresso in ospedale. Il tutto senza mai scordare che l'emergenza coronavirus non è definitivamente alle spalle. Per questo oltre ai 60 letti, tutti confermati, nell'unità di Malattie infettive di Treviso ora verrà realizzata una nuova Terapia intensiva con 12 posti, che si aggiungeranno ad altri 6 ricavati nell'ex Terapia antalgica. In totale ci saranno 18 nuove postazioni. La speranza, ovviamente, è che non servano.

