IL MONITO

TREVISO Se ne parlava da una settimana, e da giovedì scorso quella che sembrava solo un'ipotesi è diventata un obbligo: le mascherine vanno indossate anche in ogni luogo aperto se si è in presenza di persone non conviventi. In pratica in ogni occasione legata alla cosiddetta vita sociale. E se i trevigiani nel 95% dei casi rispettano l'inasprimento delle norme per evitare che il Covid-19 si diffonda ancor più di quanto non stia già facendo, i giovanissimi sembrano faticare a recepire che ne va dimezzo la loro salute e quella dei loro amici e familiari. Nei primi due giorni di controlli effettuati dalla polizia locale di Treviso non sono state elevate sanzioni. «Stiamo facendo opera di sensibilizzazione e informazione» sottolinea il comandante Andrea Gallo, ma è chiaro che la musica deve cambiare. Nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, infatti, i vigili di pattuglia in centro e nei quartieri hanno notato che i ragazzi tendono a non indossare la mascherina. E il periodo di tolleranza finirà domani: «Non facciamo i controlli con lo scopo di multare le persone - continua Gallo - ma se troveremo situazioni fuori controllo saranno inevitabili i verbali da 400 euro ciascuno».

L'ANALISI

Grazie anche all'aiuto delle telecamere piazzate nei punti nevralgici della città, la polizia locale monitora costantemente i comportamenti scorretti e, nel caso, fa intervenire gli agenti che effettuano servizio sul territorio. In questi primi due giorni il dato emerso è preoccupante: i giovani tendono a non considerare il Covid come un pericolo. «Al di là di qualche assembramento sanzionato nelle scorse settimane, soprattutto durante l'orario dell'aperitivo o in tarda serata davanti ai locali - afferma il comandante Gallo - i trevigiani rispettano le norme e nella quasi totalità dei casi indossano la mascherina. Al contrario, però, abbiamo notato che i giovanissimi, quelli in età da scuola superiore, tendono invece a non indossarle. Ora le regole sono chiare: se si è in presenza di persone non conviventi vanno indossate anche nei luoghi aperti al pubblico. Quindi piazze e strade. Gli agenti in mountain bike hanno ripreso diversi gruppi di ragazzi, nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, che stavano assieme senza indossare la mascherina. Tutti ce l'hanno appresso, ma il vizio è quello di non usarla. Devono capire che le regole valgono anche per loro».

I PUNTI SENSIBILI

Proprio per verificare che rispettino le norme imposte dal governo, la polizia locale già da domani riprenderà i servizi all'esterno delle scuole. Luogo sicuramente sensibile e dove gli assembramenti tra gli studenti sono quasi inevitabili. «Se nelle aule le regole vengono rispettate, all'esterno degli istituti non capita lo stesso - conclude il comandante Gallo - da domani potenzieremo i controlli. E terremo sott'occhio anche altri luoghi di ritrovo dei giovani: dalla stazione delle corriere alla Loggia dei Cavalieri e al Duomo. Purtroppo i più giovani non hanno ancora capito il rischio che stanno correndo, e che fanno correre a chi sta loro vicino. Finora abbiamo operato per sensibilizzarli, ma se sarà necessario faremo scattare le sanzioni».

Giuliano Pavan

