TREVISO «Purtroppo non ci sono i presupposti per escludere una terza ondata del coronavirus. E in questo senso la prossima apertura delle scuole superiori ci preoccupa». Il bagno di realismo arriva da Carlo Agostini, direttore della Prima medicina del Ca' Foncello, docente dell'Università di Padova e riferimento per l'intero corso di laurea in Medicina e chirurgia della sede di Treviso. Negli ultimi dieci giorni le positività nella Marca si sono dimezzate: si è passati da oltre 10mila a meno di 4.200 trevigiani colpiti dal coronavirus. Questo fa ben sperare. Ma non significa dormire sonni tranquilli: si teme che la curva dei contagi possa riprendere a salire in meno di un mese. Dal primo febbraio la riapertura delle scuole superiori, con presenze al 50%, tornerà a far muovere nella Marca circa 20mila ragazzi. E dopo due settimane la quota in presenza dovrebbe salire al 75%, coinvolgendo quindi 30mila ragazzi.

LO SCENARIO

«È prevedibile un nuovo aumento delle positività conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl nel frattempo contiamo che ci sia un ulteriore alleggerimento degli ospedali e che ci sia la possibilità di avviare definitivamente la campagna vaccinale anti-Covid su tutta la popolazione». La pressione sugli ospedali si sta via via allentando. Nel picco della seconda ondata erano stati superati i 500 ricoveri di pazienti positivi al coronavirus. Adesso si è sulla soglia dei 350, compresi 40 in Terapia intensiva. Ma tutti gli ospedali restano in allerta.

INCOGNITA VARIANTI

Giovedì l'azienda sanitaria ha fatto il quadro della situazione con i sindaci. «La curva dei contagi è in fase discendente, tuttavia la guardia resta alta per la possibile terza ondata di contagio, presumibilmente intorno a metà febbraio è il punto fatto in un messaggio su Facebook da Lisa Tommasella, primo cittadino di Codognè, paese che come gli altri oggi vede un crollo del numero di casi positivi si tratterebbe del possibile ciclo fisiologico delle varianti Covid che girano sul territorio, le quali dovrebbero raggiungere l'apice di diffusione entro metà febbraio. Gli specialisti ci hanno riferito che queste varianti, ad oggi, sono più contagiose, quindi si diffondono molto rapidamente, ma i sintomi e gli effetti dovrebbero essere meno pericolosi». L'appello è di continuare a rispettare le misure di prevenzione: mascherine, distanziamento ed evitare gli assembramenti.

IL PROTOCOLLO

Per quanto riguarda le scuole elementari e le medie, la stretta è stata data attraverso il nuovo protocollo introdotto dopo le vacanze di Natale che fa immediatamente scattare l'isolamento dell'intera classe a fronte anche di un solo caso di positività al Covid. Attualmente sono 72 le sezioni in quarantena: 25 nel distretto di Treviso, 24 in quello di Pieve di Soligo e 23 in quello di Asolo. Vuol dire che oltre mille alunni stanno seguendo le lezioni attraverso la didattica a distanza. Più gli insegnanti che hanno trascorso almeno quattro ore nella classe sottoposta a isolamento. Il rientro in presenza è previsto dopo il tampone eseguito a dieci giorni dall'inizio della quarantena. Adesso si guarda alla riapertura delle superiori, agli autobus e alle corriere che torneranno a riempirsi (pur a metà), alle fermate e alle stazioni prese d'assalto e così via. «La riapertura delle scuole superiori rappresenterà un test preciso per vedere se la curva dei contagi tornerà a crescere ha fatto notare Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto siamo ovviamente contenti del calo del numero dei positivi, ma davanti ad andamenti così repentini restano delle perplessità. Dobbiamo continuare a studiare e a sequenziare il virus».

