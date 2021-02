IL MONITO

TREVISO «E adesso non abbassiamo la guardia». Il prefetto Maria Rosaria Laganà lo dice dopo aver firmato l'interdittiva antimafia che blocca l'operato della Lm Group. Non è il primo provvedimento del genere preso a Treviso: «Nel 2017 sono stati tre - spiega - e tre anche nel 2018» e la media è stata mantenuta anche pure nel 2019 e 2020. Non sono molti, ma rappresentano tanti campanelli d'allarme da non ignorare: il territorio della Marca è sotto assedio. Non è un mistero che i tentacoli della associazioni mafiose si stiano allungando in Veneto e nel trevigiano. Anzi per molti giudici e magistrati la presenza di clan e cosche sta diventando strutturale, non si dovrebbe nemmeno più parlare di infiltrazioni mafiose. Fondamentale è quindi rafforzare le difese, consolidare il patto tra enti pubblici per dare così un vero aiuto ai privati, forse i più esposti alle deleterie lusinghe di chi cerca solo occasioni buone per aumentare traffici illeciti e arraffare soggetti da spolpare. Il prefetto individua anche un fronte da tenere particolarmente sotto controllo, sicuramente più di altri: «Il Covid ha fiaccato tante aziende in settori come turismo e ristorazione - sottolinea - adesso che sembra esserci un minimo di ripresa, si presentano sul mercato imprenditori con risorse ridotte. Sono deboli e bisogna stare attenti perché qualcuno potrebbe finire nel mirino di queste organizzazioni, che potrebbero prendersi tante attività veramente per pochi soldi». L'allarme, insomma, è lanciato.

«RAMIFICAZIONI»

L'altro tema sono i grandi consorzi: «Questi grandi soggetti sono pensati apposta per mettere assieme tante aziende e competenze diverse in modo da partecipare ad appalti in tutta Italia e nei settori più disparati. E le loro dimensioni possono consentire a qualcuno con cattive intenzioni di mimetizzarsi». E quanto possano essere penetranti e ramificati questi consorzi, in grado partecipare alla costruzione di un porto nel meridione come di occuparsi di manutenzione del verde al nord, lo dimostra proprio il caso della Lm Group: «Nel caso di Treviso - continua il prefetto - la nostra interdittiva è stata comunicata a tutti gli enti pubblici che avevano contratti in essere o stavano per firmarli con questo consorzio. E tutti hanno risposto subito bloccando ogni tipo di rapporto. Ci sono arrivate note di riscontro da tantissimi comuni sparsi in varie regioni: Lombardia, Toscana, Piemonte, Liguria. Questo fa capire il tipo di ramificazioni di cui stiamo parlando. Le forze dell'ordine eseguono un grande lavoro di verifica e incrocio di dati. E l'ultimo accordo fatto con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno per poter accedere alla loro banca dati, si sta rivelando di fondamentale importanza».

COLLABORAZIONE

«I controlli funzionano, le amministrazioni locali collaborano - continua il prefetto - le verifiche vengono fatte sempre. Ma bisogna tenere la guardia alta, soprattutto adesso. Ripeto: tante imprese di questo territorio, fiaccate dall'emergenza Covid, possono risultare deboli e quindi diventare preda di organizzazioni malavitose anche per pochi soldi. Questo significa che il lavoro di prevenzione deve essere ancora più efficace. Quanto accaduto a Treviso è un segnale chiaro ma, purtroppo, non è l'unico. Questo ci impone di fare dei ragionamenti. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia».

Paolo Calia

