TREVISO «Bisogna tenere alta l'attenzione sulle cooperative. Nell'ultimo periodo anche gli ospedali hanno faticato a dotare i propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale contro il coronavirus, a cominciare dalle mascherine. Il timore è che in contesti economicamente meno forti possano magari esserci state delle difficoltà ancora maggiori. È una riflessione che oggi non può non essere fatta». A parlare è Ivan Bernini, segretario della Fp-Cgil. Non entra in casi specifici. Inevitabilmente, però, il pensiero corre ai due operatori socio-sanitari che hanno perso la vita negli ultimi giorni dopo essere risultati positivi al Covid-19: mercoledì è mancato Angelo Fantucchio, operatore 54enne che prestava servizio in casa Fenzi a Conegliano, e nemmeno 24 ore dopo ha perso la vita Simonetta De Piccoli, operatrice di 44 anni della cooperativa Insieme si può, che lavorava nel servizio di assistenza domiciliare agli anziani, sempre a Conegliano. «Ha lavorato in questa emergenza come i medici, gli infermieri e gli operatori degli ospedali ha detto Rina Biz, fondatrice e presidente onoraria di Insieme si può sono dei martiri, morti sul lavoro per continuare a dare dignità alle persone più fragili. Tutta la cooperativa è in lutto».

I TIMORI

Bernini, in particolare, prende le distanze da chi invoca di riaprire tutto e subito. «Nelle strutture per anziani sta saltando il tappo che finora si è voluto mettere alla bottiglia. Siamo ancora in piena emergenza sottolinea tutti siamo preoccupati delle ricadute economiche e di chi oggi non può lavorare. Tutti siamo stanchi di stare a casa. Ma ci sono lavoratori che non potranno più tornare a casa e dire alle loro famiglie: oggi sono stanco». Parole pesanti come pietre. I timori per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sono confermati anche dalla decisione della stessa cooperativa Insieme si può, a differenza dell'Israa di Treviso, di non riaprire ancora le porte alle visite dei familiari nelle tre case di riposo che gestisce in modo diretto, tra la Santa Maria de' Zairo di Zero Branco, la Tre Carpini di Maserada e la Gianni Marin di Ponte di Piave. La situazione a Zero Branco è migliorata. Il focolaio di coronavirus esploso all'interno della struttura aveva portato al contagio di 23 anziani. Gli ultimi test eseguiti dall'Usl, però, hanno evidenziato che 18 si sono negativizzati. Al momento restano solo cinque positivi al Covid-19. Ed entro la prossima settimana dovrebbe rientrare tutto il personale che era stato contagiato.

VERSO LA RIAPERTURA

Sono anche riprese le video-chiamate, che erano state temporaneamente sospese per azzerare il rischio di una diffusione del virus tramite l'uso comune dei dispositivi elettronici. Ma ancora non basta. «Chi per fortuna non ha attraversato questa cosa si proietta alla possibile riapertura alle visite dopo il 4 maggio. Da parte nostra, vedremo che evoluzione ci sarà. Quel che è certo è che le visite non torneranno mai più a essere quelle di prima spiega Raffaella Da Ros, presidente di Insieme si può non sarà più possibile far entrare tutti alla stessa ora, non ci potranno più essere attività che prevedano il coinvolgimento di tante persone, non sarà più possibile festeggiare i compleanni come prima«. «D'ora in poi bisognerà sempre ragionare per piccoli gruppi conclude quando potranno riprendere le visite dei familiari, tutto dovrà sostanzialmente essere gestito a scaglioni, con prenotazioni e mantenendo le distanze di sicurezza anti-contagio».

