LE PROPOSTE

TREVISO (mz) Non trascurare il presente, fotografato dai dati sulla cassa integrazione e sugli altri sussidi. Ma guardare fin da ora anche al futuro, a come innescare la ripartenza non appena si allenterà. E' il monito lanciato dai sindacati trevigiani. «I numeri confermano la nostra percezione - sottolinea Massimiliano Paglini, segretario generale della Cisl Belluno Treviso - ci sono settori, in particolare nel terziario, sull'orlo del baratro e altri che hanno utilizzato la cassa Covid in una prima fase, ma poi hanno recuperato produzione e commesse e, addirittura, ora sono in crescita e stanno assumendo». Per questo, secondo il leader della Cisl, il tema principale è favorire l'incrocio di domanda ed offerta di lavoro: «Pur senza far polemiche, manca una struttura pubblica sul territorio in grado di svolgere questo compito. La politica faccia in fretta a mettere in campo una soluzione in questo campo».

IL NODO

Ma il leader della Cisl evidenzia pure un altro nodo: «Sono preoccupato per il quadro economico congiunturale, ma sono ancora più preoccupato del fatto che, se lo Stato continua ad indebitarsi senza nel contempo creare soluzioni strutturali per favorire la ripresa dell'economia e la crescita del paese, lasceremo alle future generazioni una situazione drammatica. Ben vengano ovviamente il rifinanziamento degli ammortizzatori e di altri bonus e sussidi, ma l'idea che si possa indebitarsi all'infinito per finanziarli rischia di provocare un amarissimo risveglio». Anche Mauro Visentin, segretario generale della Cgil provinciale, invita ad una lettura complessiva dei dati: «Circa il 50% delle nostre aziende, nei periodi di marzo aprile e maggio, hanno subito il lockdown generale, ma non appena si è verificata la possibilità di ripartire le ore di cig sono sensibilmente diminuite, per poi riprendere, in parte e non con la stessa intensità, nella seconda ondata autunnale. E lo stesso trend lo vediamo anche se analizziamo le ore di sospensione nel comparto dell'artigianato. Diverso quello che sta accadendo nel settore del piccolo commercio al dettaglio o dei servizi al turismo. In questo caso quella che si sta configurando è una vera crisi».

L'APPROCCIO

Per il sindacalista, dunque, ad aziende e comparti che fino ad un anno fa erano in salute e vanno aiutati a passare la bufera, se ne affiancano altri già in crisi in precedenza, cui il Covid ha assestato il colpo definitivo. «Dobbiamo allora attrezzarci - argomenta - per intervenire con la formazione e riqualificazione del personale, con i contratti di solidarietà, con le staffette generazionali. Il vero banco di prova sarà allora alla fine del periodo di utilizzo della cassa Covid e al momento dello sblocco dei licenziamenti. Per quell'ora dobbiamo farci trovare preparati con soluzioni».

