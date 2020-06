IL MONITO

CONEGLIANO Dall'alpinista esperto all'escursionista della domenica, la montagna non risparmia nessuno. I rischi sono tanti, e l'imprevisto è sempre alla porta. Lo confermano le due recenti tragedie che hanno coinvolto Elisa Montanucci martedì scorso e Pierluigi Donadon due giorni prima, con il 65enne coneglianese, alpinista con esperienze importanti anche sulle vette del Sudamerica o del Tibet, travolto da un masso sulle Alpi friulane durante una cordata. Donadon, che era in arrampicata su una parete del Monte Cavallo, è morto per una inevitabile fatalità: una roccia si è staccato dalla parete di roccia e lo ha colpito in testa, ferendolo a morte. Tuttavia è importante che chiunque si approccia alla montagna conosca i comportamenti da tenere, quelli da evitare e i rischi ai quali va incontro. Ed è importante sapere queste cose fin da piccoli, tanto che il Soccorso Alpino partirà a settembre (epidemia permettendo) con un nuovo progetto di formazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado.

I CONSIGLI

«La prima cosa da fare quando si decide di fare un'escursione in montagna spiega Dario Sala, capo stazione del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è non sottovalutare le condizioni del percorso che si andrà ad affrontare». Spesso accade che ci si incammini lungo un sentiero e poi, per motivi diversi, si prenda o si debba prendere un'altra direzione, magari perché quel sentiero è impraticabile, con il rischio di trovarsi su terreni diversi da quelli che ci aspettava o su parti esposte. «Ecco perché è importante informarsi bene sul luogo dove si vuole andare prosegue sulla percorribilità dei sentieri». Sala invita a non affidarsi soltanto a internet, ma a rivolgersi al Cai, ai gestori dei rifugi e al Soccorso Alpino per chiedere informazioni. «Dopo Vaia non è raro trovare impedimenti lungo i sentieri spiega il capo soccorritore alberi divelti, rami caduti, che impediscono il passaggio o rendono il percorso più impervio. Magari si è costretti a fare delle deviazioni, con il rischio di perdersi».

DOPO LA TEMPESTA

In seguito alla tempesta Vaia, c'è stato un gran lavoro da fare anche per ripristinare gli itinerari tracciati e non tutti sono tornati agibili come prima. «Inoltre prosegue Sala in base al percorso scelto, è bene valutare la propria condizione fisica, soprattutto in questo periodo, dopo tre mesi di lockdown». È potenzialmente pericoloso lanciarsi in escursioni che richiedono uno sforzo fisico al di sopra delle proprie capacità. «Un altro aspetto da considerare è il meteo dice Magari è meglio preferire le ore mattutine per le escursioni visto che in montagna, nel pomeriggio, non è raro che il tempo peggiori. E anche questo è da considerare: magari si parte con il sole e poi volta in pioggia, quindi è bene avere nello zaino l'attrezzatura per ogni evenienza». Cosa mettere nello zaino quando si va in montagna è una delle prime cose che si insegna ai bambini nei corsi formativi sul tema, ma è materia da insegnare anche agli adulti. Sala consiglia inoltre di non affidarsi esclusivamente al cellulare. «Alcuni pensano di non correre rischi perché hanno con sé il telefono spiega ma non è detto che ci sia campo». L'invito alla prudenza, soprattutto in questo periodo, è forte perché «per far intervenire le squadre di soccorso la procedura è più complessa riferisce Sala inoltre si espone il personale ad un ulteriore rischio, quello del contagio da Covid19».

Elisa Giraud

