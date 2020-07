IL MONDO DELLA CULTURA

TREVISO Università. E insieme cultura, con la riapertura di teatri e di spazi dove far circolare idee. L'onorevole Dino De Poli ha cambiato il volto della città. Ed è proprio così che lo ricorda il presidente di Ca' Spineda Luigi Garofalo: «Uomo di raffinatissima intelligenza, capace di precorrere i tempi, di andare oltre e di arrivarci prima di tutti. Ha significato molto per la città. Sono dispiaciuto per la sua scomparsa. Ma che sia avvenuta adesso la prendo quasi come un passaggio di testimone. Stiamo aprendo quella Ca' Zenobio che amava tanto e in cui ha passato molto tempo; stiamo avviando la libreria a Ca' dei Carraresi e l'ala museale a Ca' Spineda, operazione che lui avrebbe approvato e appoggiato. Di lui ho poi sempre apprezzato la passione per l'umanesimo romano, per il diritto dove al centro c'è sempre la persona». Mentre gli organi della Fondazione nel manifestare il più sentito cordoglio per il lutto che colpisce l'intera collettività, ne ricordano la straordinaria figura. L'organismo di Fondazione, convocato oggi per deliberare su argomenti di ordinaria amministrazione, ne rievocherà l'operato.

E dopo le parole di Garofalo e della Fondazione, arrivano quelle dei rettori delle Università di Venezia e di Padova. Ca' Foscari è arrivata nel 1993 e oggi conta 6000 laureati e oltre 30mila iscritti.

OLTRE IL PROTOCOLLO

Per questo ieri il rettore Michele Bugliesi ha voluto ricordare de Poli con parole che vanno oltre protocollo. «Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Dino De Poli che ho conosciuto nel corso dei suoi ultimi anni alla guida di Fondazione Cassamarca - afferma Bugliesi- Ha segnato una pagina importante della storia di Treviso anche per la presenza dell'Università che ha fortemente voluto intuendone le grandi potenzialità per Treviso». Con Ca' Foscari i rapporti non furono sempre sereni: nel 2012 l'Università minacciò di chiudere i rapporti con la città perchè la terna dei rappresentanti di Ca' Foscari in seno al consiglio direttivo era stata ignorata da De Poli, che scelse un candidato esterno. «Sgarbo istituzionale inaccettabile» fu la reazione di Venezia. Mentre il presidente, di rimando, esibì il timbro postale: il plico era arrivato oltre il termine di presentazione. Superato l'impasse i rapporti si sono mantenuti saldi, nonostante il perdurare della problematica sede.

SINERGIA CHE FUNZIONA

Quel che è certo è che sia per Ca' Foscari sia per Fondazione e Comune l'università a Treviso non si tocca. «Lo ricordiamo tutti - aggiunge Bugliesi - per la sua instancabile energia che ha saputo trasformare il volto della città di Treviso con i suoi progetti e le sue idee. Alla famiglia va il mio sentito cordoglio e quello di tutta Ca' Foscari». L'esperienza Ca' Foscari a Treviso inizia nell'anno accademico 1993/94 con l'apertura di due diplomi universitari in Commercio Estero e Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese, contando i primi 116 iscritti. Nel 1998 prende avvio il diploma di traduttori e interpreti. Il numero di studenti è progressivamente cresciuto e oggi ha superato la soglia dei 1500 iscritti, il 10% dei quali provengono dall'estero. Venezia ha poi puntato sul Corso di Laurea di Commercio estero in Economia del Turismo, contribuendo così a rafforzare la formazione avanzata e la ricerca applicata su un settore di grande rilevanza per lo sviluppo e l'apertura internazionale del territorio.

L'Ateneo di Padova arriva nella Marca qualche anno dopo, nel 2000 con il corso di laurea in giurisprudenza e 700 studenti. Oggi ha circa 1500 studenti frequentanti: oltre agli insegnamenti di ambito giuridico e infermieristico, sta cercando di chiudere la non scontata partita per il corso di laurea in Medicina. Il cordoglio dell'Università patavina è espresso dal prorettore Tomaso Patarnello. «Purtroppo non ho avuto occasione di conoscere De Poli se non fugacemente al mio ingresso in Fondazione. Certamente a Treviso ha dato molto. A cominciare dall'Università, frutto di una grande visione sul futuro. Anche per noi è stata una grande occasione per entrare in un tessuto territoriale nuovo. Pur non avendo avuto occasione di approfondire il rapporto personale con lui, lo ricordo come uomo di grande intelligenza».

Elena Filini

