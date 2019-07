«Il mio proiettore a carbone per Signore e Signori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTO TREVISO Sembrerà di tornare indietro nel tempo per qualche ora, nell'epoca degli anni Sessanta, quando i film venivano proiettati con la lanterna a carbone. Domani sera, alle 21.15, nell'area del piazzale dell'oratorio Aurora della Chiesa Votiva, andrà in scena una speciale serata di cinema vintage, la rassegna promossa dal Comune di Treviso, curata da Cinemoving e dall'associazione Teatro che Pazzia in collaborazione con il Cinema Teatro Aurora. La pellicola scelta è quella del celebre film Signore & Signori di Paolo Germi,...