«Il mio progetto innovativo è rimasto in un cassetto»

SULLE STRADECASTELFRANCO «Poi la gente muore: ponti ma non solo». Inizia così la riflessione con cui l'ingegnere castellano Paolo Berro, sulla carrozzina a causa di un incidente stradale, bacchetta Autostrade per l'Italia sulla questione sicurezza dopo la tragedia di Genova. Berro ripercorre un episodio che risale a dicembre 2010, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, che ha ottenuto in poche ore circa 60 condivisioni e 200 like. «Nel 2010 ho avuto la fortuna di fissare un incontro in una delle direzioni di Autostrade per...