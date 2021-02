L'APPELLO

GODEGO «La notizia del bimbo con problemi di salute strangolato dal padre, suicida, è lacerante. Dolore senza fine per questa vicenda che mostra drammaticamente come la sfida che coinvolge noi tutti sia monitorare le aree di disagio, fare rete sui territori per individuare le situazioni di sofferenza, potenziare la rete dei servizi per non lasciare solo nessuno». Parole del neo ministro per le disabilità, Erika Stefani, che ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla tragedia che ha colpito Castello di Godego, rimarcando il fatto che le famiglie hanno il diritto di essere aiutate.

IL SOSTEGNO

«Di fronte alla disabilità e alla malattia le famiglie devono avere la certezza di essere sostenute attraverso la progettazione di interventi condivisi ed erogati con continuità progettuale che va dai territori al governo centrale - continua il ministro Stefani - Civiltà è adoperarsi tutti, al fianco delle istituzioni, affinché le famiglie e le persone non si sentano mai più sole. Lo sviluppo di progettualità con questi obiettivi deve coinvolgere tutte le realtà di sostegno, assistenza e la rete dei servizi. È in questo contesto che intendo garantire il massimo coinvolgimento delle associazioni. Nessuno ha la bacchetta magica, ma oggi più che mai occorre far emergere le aree di sofferenza che rischiano di sfociare in drammi; occorre potenziare la rete dei servizi territoriali, prestare la massima attenzione ai temi e alle priorità. E per questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti».

LA RICHIESTA

«Preghiera e silenzio di fronte a una tragedia troppo grande». Così invece don Gerardo Giacometti, parroco di Castello di Godego, ha concluso le messe domenicali cercando di dare conforto ai fedeli, scossi per quanto accaduto sabato mattina. «A noi non rimane che fare deserto e pregare, nonostante le tentazioni - ha detto dal pulpito don Gerardo -. Pregare per questa famiglia e per Adriana affinché Dio li aiuti a superare questo momento drammatico». Come anticipato sabato, il parroco ha tirato in ballo anche il Covid, che ha minato la stabilità emotiva di molte persone. «È spontaneo chiedersi se anche questo non sia un virus che si sta insinuando nelle nostre comunità. Il virus non è solo una questione sanitaria da combattere, ma anche un fatto sociale che deve essere anche questo combattuto. Ricordo Egidio e Adriana come due giovani sposi felici ed emozionati nel loro giorno più bello». Sono passati tre anni dal matrimonio, e ora Adriana è rimasta sola anche se i suoceri hanno assicurato che sarà sempre come una loro figlia. Domani sera, in contrada, verrà recitato il rosario.

