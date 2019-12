Il mezzo secolo della Brat una festa nel segno dei libri

LA FESTA

TREVISO È una festa senza età quella che celebra i 50 anni della Brat, la biblioteca dei Ragazzi di piazza Rinaldi. Ci sono i bimbi, tanti bimbi, in trepidante attesa di uno scatto con Babbo Natale e di una fetta di torta. Ci sono i genitori, librodipendenti, che la passione non potevano non trasmetterla ai figli. Ci sono ragazzi, adulti, anziani. C'è lo staff di una banca, la Prealpi SanBiagio, che ha scelto di investire sul Natale e la lettura. È la festa di una città che si unisce sotto il segno dei libri.

IL TRAGUARDO

«Oggi per noi è una giornata importantissima - esordisce la responsabile della Brat, Fiamma De Salvo - non solo festeggiamo il mezzo secolo di vita e il Natale, ma anche la fine del progetto Atleti della lettura, che ha visto da marzo ad oggi coinvolte quasi 2800 persone, tra grandi e piccini, 116 eventi, 20 laboratori e 56 classi con 1.200 allievi». Un progetto che aveva l'obiettivo di portare l'amore per i libri e la lettura in tutte le case. «Per noi è fondamentale trasmettere fin dalla prima infanzia l'importanza del valore del libro, non solo come strumento di conoscenza, ma anche di condivisione e di ascolto - spiega Maria Grazia Alagna, presidente dell'associazione AbiBrat - Il libro più di ogni cosa è un veicolo di emozioni e di valori, abbiamo un progetto, Primi Passi, che racchiude la fascia di età 0-3 mesi, e che insegna proprio ai genitori il valore di questo tipo di comunicazione con i loro bimbi, in uno scambio reciproco di ascolto».

ANNI DI SUCCESSI

Quest'anno la Brat ha dato in prestito quasi 48mila libri, 47513 per l'esattezza, e ha visto 1791 nuovi iscritti per un totale di 3408 utenti attivi e 47.105 ingressi in biblioteca. «Sono numeri che parlano da soli». L'assessore alla Cultura, Lavinia Colonna Preti, è entusiasta non solo dei risultati della Brat, ma anche del progetto natalizio con Banca Prealpi SanBiagio, che include anche le celebrazioni per questo importante anniversario. Una banca che per festeggiare il suo ingresso in città, (la prima filiale è stata inaugurata in via Montegrappa a settembre) ha scelto di sostenere proprio il Natale e l'amore per i libri. Un amore che non ha età. E non ha confini: parte dagli occhi sgranati di un piccolo in coda davanti a Babbo Natale col suo libro della nanna e arriva alle lacrime di emozione di chi lo guarda incantato, sfiorando uno scaffale. «Una città che vince è una città che fa squadra, dove pubblico e privato si supportano», chiude l'assessore lasciandosi emozionare dalla magia del Natale.

Manuela Collodet

