IL METEO TREVISO Una giornata di sole (con qualche innocente nuvola): sarà

IL METEOTREVISO Una giornata di sole (con qualche innocente nuvola): sarà una domenica all'insegna del bel tempo quella che attende oggi i trevigiani che resteranno in città. La temperatura massima sarà abbastanza elevata, leggermente superiore a ieri, e secondo le previsioni arriverà nel primo pomeriggio anche a superare i 34 gradi, con un'umidità che oltrepasserà spesso il 50 per cento. Una situazione destinata a cambiare in maniera repentina domani, quando i meteorologi prevedono precipitazioni anche abbastanza intense nel pomeriggio...