IL MESSAGGIO TREVISO Spegnete le luci quando uscite dalle stanze, prendetevi cura degli alberi e non usate lo smartphone quando siete alla guida. Sono gli inviti che la Provincia rivolge ai più giovani. Cose piccole ma assolutamente concrete: la lotta contro i cambiamenti climatici, così come l'aumento della sicurezza sulle strade, passa anche e soprattutto attraverso le attenzioni quotidiane. Per ricordarlo a tutti il Sant'Artemio ha sfornato oltre 5mila volantini studiati per essere appesi all'interno degli autobus e delle corriere della...