CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MESSAGGIOTREVISO Erano in tre quella sera nell'ufficio del notaio Matteo Contento. Dovevano mettere una firma che sarebbe stata decisiva per le sorti del basket trevigiano. Anche se fosse ripartito, come poi è accaduto, dalla Promozione. E senza immaginare la strada che sarebbero riusciti a fare. A distanza di sette anni la storia, per molti versi suggestiva e con intriganti aspetti di pionierismo, si ripete. Questa volta nel calcio. IL RETROSCENA«In quell'ufficio c'eravamo solo io e lui -ricorda il sindaco Conte indicando Marco Pinzi-...