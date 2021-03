IL MESSAGGIO

MONTEBELLUNA C'è chi si firma con il nome, chi con il cognome, chi con il soprannome o con un abbreviativo. I tratti del disegno sono stilizzati, forse infantili. Perché loro, i ragazzi della prima C del liceo Primo Levi di Montebelluna, non volevano né realizzare un'opera d'arte né stupire. Ma marcare uno spazio, il loro spazio, nel momento in cui la pandemia li ha costretti, ancora una volta, alla didattica a distanza. Così, su dei pannelli in fondo all'aula, sono finite le figurine di Alice, Quaglia, Petrosino, Agnese, Aldo e tutti gli altri.

La loro prof di lettere, Marta Savoldo, se ne è accorta quasi per caso. «Stavo raccogliendo le mie cose dopo aver terminato un'ora di didattica a distanza -spiega la prof- e ho notato in fondo all'aula quelle figurine. Credo proprio che l'iniziativa sia partita dai ragazzi dopo aver saputo che la scuola chiudeva. Non so se sia stato un gesto scaramantico o beneaugurante, forse per dire che quella è la loro classe e che loro sono la prima C, ma anche che, pur essendo a casa, sono lì. Comunque mi ha colpito. Anche perché la domanda chiave dei ragazzi, in questi giorni, è secondo lei torniamo?».

Dei disegni colpisce il fatto che i volti dei ragazzi appaiono sorridenti, qualcuno mostra i muscoli, qualche altro ha evidenziato un bel cuore. I colori, inoltre, non sembrano funerei ma decisamente solari. Eppure, nell'insieme è innegabile che con quel disegno si sia voluto, più o meno consapevolmente, mandare un messaggio. E il prof Mario Pernechele, collaboratore del dirigente scolastico, lo legge con una certa apprensione. «A me sembra che quei disegni siano inquietanti e che i ragazzi abbiano voluto dire, in un certo senso, che sono rimasti bambini, che sono separati gli uni dagli altri, che sono in una sorta di tombe. Ma sembrano anche denunciare un non ci fanno crescere. Io lo trovo davvero interessante, ma anche preoccupante. Questo disegno dovrebbe farci pensare a questa parte della comunità. Non so se quella che stiamo vivendo è una guerra o qualcos'altro, ma è un dato di fatto che si ruba loro la gioventù come l'hanno rubata la prima e la seconda guerra mondiale. Per carità, la situazione non è tragica a quel punto, nessuno si offenda, ma è un dato di fatto che gli anziani hanno vissuto la loro vita, questi ragazzi no».

