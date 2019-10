IL MEDICO TREVISO «Sono sempre di più le persone colpite da arresto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MEDICOTREVISO «Sono sempre di più le persone colpite da arresto cardiaco improvviso che vengono salvate grazie alla diffusione dei defibrillatori e alle istruzioni date via telefono dalla centrale del 118. I defibrillatori sono importantissimi, e ne servirebbero ancora di più. In diverse occasioni abbiamo fatto praticare un massaggio cardiaco a qualcuno che non l'aveva mai fatto. È il risultato di un percorso intrapreso dalla Regione già nel 2009, che è stato recepito in toto dal Comune di Treviso». A parlare è Maria Luisa...