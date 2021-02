IL NODO

TREVISO Molti insegnanti non vedono l'ora di vaccinarsi contro il Covid. Ma c'è anche chi ha dubbi davanti alla scelta di AstraZeneca, da alcune parti reputato non così efficace rispetto ad altri sieri. Un punto fermo viene messo da Salvo Di Grazia, medico in servizio negli ospedali dell'ex Usl di Conegliano e Vittorio Veneto, diventato un punto di riferimento a livello nazionale contro le bufale nel campo della salute. «Non c'è motivo di preferire un vaccino all'altro chiarisce in ogni caso, qualsiasi vaccino faremo, saremo ben protetti». Fatto sta che ad oggi non mancano le perplessità tra il personale scolastico. «Sono decine gli insegnanti che ci stanno chiamando per chiederci se vale la pena vaccinarsi con AstraZeneca rivela Giuseppe Morgante della Uil Scuola purtroppo è in parte passato il messaggio che il siero che verrà usato per il personale scolastico sia in qualche modo di serie B. Noi ovviamente indirizziamo tutti al proprio medico. A livello generale, però, sarebbe opportuno fare chiarezza sull'efficacia del vaccino scelto».

LE RASSICURAZIONI

A complicare le cose c'è l'incognita delle varianti. Ma è lo stesso Di Grazia a sgomberare il campo. «Dire preferisco un primo o un secondo vaccino perché forse protegge da alcune varianti non ha senso. È' una ricerca di una falsa sicurezza che oggi non è utile a nessuno ha messo nero su bianco nella pagina del suo blog Medbunker oltre al fatto che la protezione dalle varianti è in discussione per ogni vaccino - gli studi iniziali erano tutti sulla variante dominante, quella di Wuhan -, di varianti (pericolose) ne avremo diverse ogni anno, finché il virus circolerà. Ad oggi il ceppo dominante è il primo - le varianti, soprattutto quella sudafricana, sono la minoranza - e questi vaccini proteggono tantissimo. E probabilmente, di più o di meno, proteggono anche dalle varianti che stiamo scoprendo e forse da altre che appariranno». Dal canto loro, i sindacati del mondo della scuola registrano ciò che sta accadendo. Ma senza sollevare polemiche.

IL SINDACATO

«Ci aspettiamo un'altissima adesione alla campagna vaccinale evidenzia Morgante l'attesa era tanta: non dobbiamo dimenticarci che molti insegnanti e molti addetti tra il personale scolastico in generale hanno praticamente sempre garantito le lezioni in presenza». Sulla stessa linea c'è anche la Flc-Cgil di Treviso. «Il primo boom di adesioni fa ben sperare sottolinea il segretario Marco Moretti dobbiamo ricordare che stiamo sempre parlando di un vaccino testato e autorizzato». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

