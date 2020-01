Il maxi progetto mancato: 12 milioni di investimenti

IL RETROSCENA

TREVISO Cinque anni di mostre, dodici milioni di investimento: queste le dimensioni del progetto preparato da Marco Goldin per Treviso. Dentro c'erano la mostra su Van Gogh che a ottobre aprirà a Padova; quella di Gauguin destinata a Udine e l'evento Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky inaugurata a novembre al Palazzo della Gran Guardia a Verona. Più altri eventi collaterali pensati per valorizzare artisti italiani e veneti. Una proposta composita, a 360 gradi, capace di spaziare dalla pittura, alla musica, al teatro, modalità ormai diventata la firma dei grandi progetti di Linea d'Ombra. Goldin pensava di portare il pacchetto completo a Treviso facendo perno sulle splendide sale di Santa Caterina, ristrutturate anche grazie all'intervento di Linea d'Ombra tra il 2015 e il 2016, in occasione della mostra dedicata alla storia dell'Impressionismo. Ma qualcosa è andato storto. Una trattativa condotta per mesi, dalla fine della primavera all'inizio dell'autunno del 2018, non ha portato nulla se non tensioni, veleni e recriminazioni. Ripercorre quanto accaduto non è semplice, tante cose restano non dette, ma un aspetto innegabile c'è: tra Goldin e il sindaco di Treviso Mario Conte a un certo punto si è rotto qualcosa.

LE RISORSE

Il sindaco, lunedì, è stato molto chiaro: «Con Goldin non hanno combaciato i tempi. Quando lui ci ha fatto la sua proposta non potevamo impegnarci». Tradotto: ci mancavano le risorse. I soldi. Ovviamente Ca' Sugana non doveva mettere i dodici milioni di euro, una follia pensarlo. La maggior parte di quell'investimento lo avrebbe coperto Linea d'Ombra in proprio o con gli sponsor che da sempre la supportano. La parte pubblica avrebbe però dovuto aiutare a reperire la copertura di tre milioni di euro. E c'era anche una banca, Banca Intesa, disposta a farlo visto che in ballo c'era un nome come Goldin. Quando sembrava tutto pronto, qualcosa è andato storto. Goldin dice che, a un certo punto, dopo settimane di telefonate e di messaggi, da Ca' Sugana non si è più fatto sentire nessuno. Conte ribatte: «Abbiamo fatto delle riflessioni e, quando è arrivato il momento di decidere, non avevamo le risorse a disposizione. E lo abbiamo comunicato a Marco». Ma qui, evidentemente, la comunicazione è mancata: uno dice di aver parlato chiaro, l'altro ribadisce di non aver più visto nessuno.

LA COPERTURA

Al di là di questo, resta da capire perché tutto è saltato quando la conclusione sembrava a un passo. Le letture di quanto accaduto sono differenti. Il sindaco ribadisce che i soldi non c'erano, che l'accordo con la banca - comunque disposta a finanziare i progetti culturali trevigiani - sarebbe arrivato solo dopo. E con un patto particolare: non tre milioni sull'unghia, ma spalmati nell'arco di tre anni. Dall'altra parte la versione è diametralmente opposta: i soldi c'erano, le garanzie anche, i contratti con i musei internazionali pronti a prestare i quadri, pure. Cosa è mancato? Goldin, leggendo tra le righe delle sue dichiarazioni, è netto: la volontà. Conte invece ribatte che la verità è molto più semplice: prima non sono combaciati i tempi tra chi avrebbe voluto chiudere con le firme nero su bianco un mega-progetto e chi, invece, ha dovuto fare i conti con i tempi e la prudenza di una pubblica amministrazione. Poi, a dire il vero, sono cambiati anche gli obiettivi: la giunta Conte ha, un po' alla volta, maturato la convinzione che un altro tipo di progetto, magari più snello ma comunque di qualità e legato a prestiti importanti da parte di musei di fama internazionale, sarebbe stato più alla portata di Treviso. E così è nata la prima grande mostra Natura in Posa: «Che non è un ripiego -ha sottolineato il sindaco - ma una scelta di campo precisa». Un campo dove Goldin non c'è.

P. Cal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

