LA VICENDA

VILLORBA «C'è paura per il coronavirus. Gli anziani non vengono più a fare la spesa. E i loro figli scelgono i grandi supermercati. Di conseguenza, piccoli negozi come il nostro che servono una clientela di vicinato rischiano di sparire. Non rientriamo più con le spese. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire servizi di consegna a domicilio, sconti e altri iniziative. Ma adesso rischiamo il fallimento». È un vero e proprio grido di dolore quello lanciato da Angelo Verde, titolare del supermercato Green Market di via Campagnola a Venturali, località di Villorba, oltre che consigliere comunale di maggioranza a Spresiano.

IL SALVATAGGIO

Quattro anni fa aveva già salvato proprio quel negozio dal fallimento. Verde era passato da dipendente a gestore, subentrando all'ex Coopca, e portando con se anche cinque colleghi. Adesso l'urgano coronavirus potrebbe spazzare via tutto. I supermercati sono sempre rimasti aperti. Ma non basta. Le piccole strutture sono in difficoltà rispetto a quelle grandi. L'epidemia ha dato un'ulteriore accelerata a un processo che era iniziato già prima del Covid. Ora si teme il colpo fatale. «Il nostro è un supermercato rinato da una chiusura con lo scopo di salvare sei dei posti di lavoro, ma anche di servire la clientela di vicinato. Gli anziani, però, ora non vengono più. E le loro famiglie non scelgono i piccoli negozi per fare la spesa allarga le braccia Verde questa situazione, poi,si è aggiunta alla chiusura della scuola elementare di Venturali, che creava un certo movimento nella zona, e al fallimento di un'azienda di buoni pasto che ci ha lasciato con un buco di 8mila euro, cifra che per un negozio piccolo è tutt'altro che indifferente».

LE INIZIATIVE

Il Green Market non è rimasto a guardare. Nel tempo ha attivato diversi servizi personalizzati per i clienti. Per citarne uno tra i tanti, gli anziani che facevano la spesa poi potevano anche essere accompagnati a casa. L'epidemia ha azzerato questo tipo di attività. Il Green Market si è trasformato ancora una volta concentrandosi sulle consegne a domicilio in tutto il bacino di Treviso Nord, fino alla zona del Montello. Più la spesa via WhatsApp, che però per ragioni anagrafiche non ha troppa presa sui clienti anziani. Il gioco, in buona sostanza, rischia di non valere più la candela. In quattro anni gli incassi si sono dimezzati. Adesso siamo al minimo storico. Se non cambia qualcosa, dovremo fermarci». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA