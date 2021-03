IL MALUMORE

TREVISO Zona rossa ed ennesima chiusure delle scuole, le famiglie non ci stanno: «Hanno protestato tutti. Ora tocca a noi». Manifestazioni in tutta la Marca sono previste la prossima settimana. Parte oggi il Quartier del Piave, ma sabato tocca in grande a Treviso. «Ho visto scendere in piazza imprese, artisti, partite Iva. Ora chiedo a tutti i genitori con i loro figli, le scuole, il corpo insegnante di scendere in piazza con me. Una maglia bianca, una mascherina bianca, le distanze di sicurezza e un solo grido: Io ho rispettato le regole giù le mani dalla scuola». Natalie Senesin, 36 anni, è docente di inglese e mamma di due bambini e ha deciso di passare all'azione.

L'APPELLO

«Come genitore e insegnante sono davvero stanca. È passato più di un anno dal primo lockdown e ci vediamo togliere un servizio fondamentale come la scuola. Stiamo ancora danneggiando le famiglie. Ma quando le famiglie si fermano, si ferma la società. A noi non interessano i bonus. Chiediamo che i nostri figli possano andare a scuola. Siamo delusi e stanchi: si sta fermando una nazione. Noi genitori non ce la facciamo più a gestire figli e smart working, per questo voglio dire basta». Alla proposta di Natalie hanno già risposto 200 mamme: «Ho scritto al sindaco di Treviso e desidero che la manifestazione avvenga con il benestare della Prefettura: stiamo pensando a sabato mattina per coinvolgere il numero più alto possibile di genitori. Vorremmo essere in piazza dei Signori e in piazza Indipendenza. Con le foto dei nostri figli, per leggere quello che loro ci dicono in questi giorni».

IN PEDEMONTANA

Stamattina si sono tenute le manifestazioni a Miane e Vidor. «Zona Rossa si, chiusura scuole no. I nostri figli non si meritano questo» è lo slogan del gruppo che si è riunito davanti alle elementari di Vidor e che vuole coinvolgere molte famiglie della Pedemontana. «I contagi tra asilo, elementari e medie di Vidor si contano sulle dita di una mano. Stare zitti ci rende complici di scelte infelici e ingiustificate. Per questo, nel nostro piccolo, vogliamo dare un segnale di disappunto». Il sindaco Mario Bailo è stato messo al corrente dell'iniziativa e ha inoltrato richiesta al prefetto, mettendo a disposizione la polizia locale per monitorare la manifestazione, durata 15 minuti. Gli organizzatori fanno sapere che domani alla stessa ora, davanti alle scuole elementari di Miane, sarà organizzata un'uguale incontro.

L'ALLARME

Un grande segnale di allarme arriva dal Centro della famiglia, osservatorio diretto su queste dinamiche. «Capiamo la gravità e la complessità del momento e come sempre, come famiglie, siamo disposti a fare la nostra parte. Tuttavia ancora una volta si dà per scontato che ogni famiglia trovi la propria soluzione». A adr voce all'emergenza è Adriano Bordignon: «Non possiamo essere considerati sempre un materasso dove scaricare il peso di un sistema scolastico che non funziona (troppe sono ancora le scuole non preparate per la didattica a distanza), di un mondo del lavoro e dell'impresa in ginocchio, di un sistema sociosanitario arrangiato, di una politica che mette le famiglie sempre all'ultimo posto. Usufruire del congedo parentale al 50% significa riduzione anche del reddito. Molte famiglie arrivano già tirate a fine mese, se manca metà di uno stipendio (che a volte è l'unico) come si fa?». Resta poi il problema degli studenti fragili, messi ancora una volta maggiormente a rischio: «Non c'è nessuna proporzione nei sostegni: c'è una bella differenza tra avere a casa un figlio delle medie o tre figli di cui magari uno del nido. Chiudere asili ed elementari è un fatto molto grave» conclude Bordignon.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

