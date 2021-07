Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DANNITREVISO In piazza Pio X la furia del vento ha divelto dalla facciata di un condominio una lastra di marmo, precipitata sul marciapiede per fortuna, in quel momento, deserto. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco per transennare la zona temendo che, data la situazione, dalla facciata potessero staccarsi altri pericolosi pezzi. Ma la vera tragedia è stata però sfiorata all'incrocio tra viale Luzzatti e viale della Repubblica: un...