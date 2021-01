IL MAFFIOLI

CASTELFRANCO Accessi contingentati, igienizzanti per le mani e una barriera in plexiglass tra professori e alunni. Così l'istituto alberghiero Maffioli nelle tre sedi di Castelfranco, Montebelluna e Pieve del Grappa si prepara ad accogliere quelli che il dirigente scolastico Nicola Zavattiero chiama figli d'adozione. Amore, dedizione e un lavoro no stop hanno accompagnato questi ultimi mesi in attesa del primo febbraio, giorno di riapertura dei cancelli agli studenti seppur con la formula del 50%. Al Maffioli gli alunni di ciascuna classe saranno divisi in due e, ad eccezione dei diversamente abili che continueranno ad essere sempre presenti, gli altri siederanno in aula a settimane alternate con lezioni in presenza e didattica a distanza. E questo ritorno, seppur parziale alla normalità, è accompagnato da grande gioia. «Meno paure, più speranze afferma il preside - Il nodo alla gola c'è perché è un'emozione. Io vivo la scuola come una famiglia e veder tornare i miei ragazzi e vederli varcare il cancello sarà un'emozione unica, dovrò fare un grande respiro. Dobbiamo far vedere loro che i raggi di sole sono più forti di prima e che dobbiamo avere il coraggio per dire che i problemi vanno risolti insieme, senza scuse e senza paure». Dietro a questa riapertura c'è un lavoro di mesi che la dirigenza ha coadiuvato con tutto il personale docente, ata e tecnico. «Ci saranno accessi contingentati, entrate e uscite diversificate, più dispenser di igienizzante e queste saranno buone pratiche che continueremo ad adottare anche ad emergenza finita spiega Zavattiero La differenza che alunni e docenti noteranno da lunedì è la nuova dotazione delle aule che vedrà messi in tutte le cattedre degli appositi schermi in plexiglass affinché vi sia un'ulteriore attenzione al momento di pandemia oggi e, in futuro, per l'igiene». Tra le misure aumenteranno anche le dotazioni di mascherine per gli alunni che, oltre a ricevere quelle del Ministero, avranno a disposizione anche un extra da parte dell'istituto stesso. In entrata, a tutti sarà misurata la temperatura e sarà d'obbligo presentare all'inizio della settimana l'autocertificazione che diventerà fondamentale anche per un solo singolo giorno d'assenza dell'alunno da scuola.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA