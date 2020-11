IL LUTTO

TREVISO Una vita semplice senza eventi clamorosi. E una fine in punta di piedi, «dopo aver contratto il virus in geriatria dove era ricoverato a seguito di una brutta caduta» spiega la famiglia. Giorgio Balbiani è mancato domenica a 90 anni, sarà salutato oggi dalle 11,20 nella camera ardente allestita all'obitorio dell'Ospedale Ca' Foncello. «Mio padre era nato a Parma nel 1929-spiega il figlio Marco- ha vissuto la guerra. Ha avuto un'adolescenza difficile, in cui tuttavia si era già qualificato come tornitore alla Bormioli. Però ha preferito andare in Svizzera e lì ha avuto la fortuna di conoscere mia madre, originaria di Saletto di Piave».

Dopo 8 anni di permanenza la coppia rientra in Italia dove Giorgio inizia a farsi conoscere come agente di commercio nell'ambito dell'elettronica, vendendo televisori radio, frigoriferi per aziende importanti. «Vent'anni fa mia madre è mancata e papà si è un po' isolato. La sua vera gioia erano i cani. L'ultimo, Billy è ora con noi». Poi una brutta caduta in casa, la degenza in geriatria e purtroppo il contagio. «Verrà cremato secondo le sue richieste, non era credente, voleva uscire di scena in punti di piedi». Oltre a Marco con la moglie Gloria e i nipotini Rocco e Maria lascia il primogenito Stefano e il fratello Luciano.

E purtroppo a causa del Covid si registra anche il decesso di Giulia Luciana Lazzarin di Visnadello. La donna, 76 anni è deceduta al Ca' Foncello mercoledì 18 dicembre a causa del virus. Lo annunciano il marito Giancarlo, i figli Fabio con Lisa e Monica con Mirko, i nipoti Davide e Lisa con Francesco ed Enrico uniti ai parenti tutti. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Visnadello. Una lista sempre più lunga quella dei decessi legati al Covid nella Marca: dall'inizio dell'epidemia, lo scorso febbraio, sono mancate 528 persone.

