IL LUTTO

TREVISO Siamo partiti da un incontro al mare e siamo arrivati sin qui. Cinquant'anni insieme che si fermano oggi. Quando dicono che gli amori dell'estate non durano, hanno ragione. Buon viaggio mio compagno, sii in pace, Irene ed io lo saremo. Con una dedica piena d'amore, la moglie Chiara Casarin, figura storica della segreteria della direzione generale della Provincia, ha annunciato ieri pomeriggio la morte, a 69 anni, di Franco Buso, milanese di nascita, trevigiano d'adozione. Colpito pochi mesi fa da una grave malattia al fegato, era ricoverato da mercoledì scorso al centro trapianti di Padova per tentare un intervento, dopo che le terapie a cui si era sottoposto non avevano dato risultato. Ma non c'è stato il tempo.

LA STORIA

Funzionario di banca, Buso era andato in pensione quattro anni fa, dedicandosi appieno alla passione della scrittura, che lo ha accompagnato per tutta la vita. «Novelle, romanzi», ricorda Chiara. Il fantasy storico Devora era stato pubblicato due anni fa, ora era impegnato a completare il secondo lavoro: Abbecedario di donne, ventuno racconti come le lettere dell'alfabeto, e per ciascuna un nome di donna. «Speravo di riuscire a farlo uscire prima che se ne andasse, - racconta la moglie - Porterò a compimento questo lavoro al posto suo». Cugino del vescovo Andrea Bruno Mazzocato, Franco aveva conosciuto Chiara a Jesolo. «Mi aveva avvicinata in piazza Mazzini, io avevo 14 anni, lui 19. E non mi ha lasciata più». Studi al liceo Canova, poi alpino della Julia, e ancora la nascita della figlia Irene, i viaggi. Mezzo secolo insieme, lui e Chiara, una vita intensa. «Sono una donna fortunata e ora, al di là del dolore, posso dire di essere serena. Ho nostalgia, ma non rimpianti». Ancora da fissare i funerali. La coppia vive da tempo a Trevignano, ma Franco riposerà nel cimitero di Canizzano, vicino ai famigliari. Tra i primi a fare le condoglianze il presidente della Provincia Stefano Marcon: «Ho voluto rappresentare a Chiara Casarin e a sua figlia la vicinanza mia e di tutto l'ente. È un momento molto triste».

Lina Paronetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

