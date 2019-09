CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOTREVISO Molti trevigiani ieri, in piazza dei Signori, a ricordare Elsa Svalduz, la signora della moda, morta sabato all'età di 92 anni (compiuti a maggio). La si vedeva sempre in città nei vari negozi (in via Manin, Barberia e piazza Pola) e nelle passeggiate in centro, seduta anche nel salotto di piazza dei Signori. «A prendere e guardare il sole» amava scherzare sempre sorridente. «Mi sento bene in piazza tra la gente, ovviamente tutti più giovani di me» amava sottolineare. «Una signora gentile, con il suo fascino e il...