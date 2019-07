CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOTREVISO (mm) Se ne è andato il farmacista per eccellenza della Marca. All'età di 94 anni è deceduto Pietro Tonini, l'ultimo farmacista dell'ospedale psichiatrico Sant'Artemio, oggi sede della Provincia di Treviso. Il funerale di Pietro Tonini, che non aveva figli e risiedeva in viale Brigata Marche si è svolto alla chiesa di Santa Maria del Rovere. Nato a Trieste, a soli 20 giorni era già trevigiano, appartenente ad una famiglia famosa: il padre aveva le filande a Vittorio Veneto, la mamma era discendente dei Lorenzon - Provera....