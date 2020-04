IL LUTTO

TREVISO «Il nemico invisibile è amico della follia luccicante; la frenesia triste, qui allevata per anni. E la ragione vacilla, la grande malata, impotente. E ora ti vedo velata, madre di tutti i sogni». Sono gli ultimi versi della poesia dal titolo Virus composta da Fabio Brotto appena un mese fa, quando il Covid-19 aveva iniziato a diffondersi in tutta la Marca. Lo stesso virus che gli ha strappato la vita. Dopo quasi un messe passato in ospedale, l'ultima settimana intubato in Terapia intensiva, ieri il professore è mancato in un letto del Ca' Foncello. Aveva 69 anni. «La situazione è precipitata. Fabio ci ha lasciato ha scritto la moglie, Lia Zanatta, sulla pagina Facebook del marito ha lottato fino all'ultimo contro questo morbo vigliacco. Adesso si ricongiungerà con suo fratello Paolo, sua mamma e suo papà. Riposa in pace, amore mio».

Brotto aveva insegnato filosofia per molti anni al liceo Canova di Treviso. Ma il suo impegno non si fermava alla scuola. Lui, padre di un figlio autistico, è stato a lungo il riferimento dell'associazione Autismo Treviso. Parlava di una condizione che lo coinvolgeva personalmente in modo estremamente lucido, senza tirarsi indietro, con l'intelligenza e l'arguzia che l'hanno sempre contraddistinto. «È stato una figura importante nella lotta per i diritti delle persone con autismo ricordano ora da Sensibilmente, onlus che si occupa di tutela e integrazione di persone autistiche tutta la nostra vicinanza alla moglie Lia e al suo amatissimo figlio, per il quale ha ingaggiato battaglie andate a favore di tutte le persone con autismo». Treviso ha perso uno dei suoi riferimenti culturali. Da giovane si era formato nella federazione degli universitari cattolici di Venezia. Nel 1972 era entrato nel consiglio centrale. Dopo due anni, lo strappo. Brotto partecipò alla redazione di un documento sul divorzio che spinse l'allora Patriarca, Albino Luciani, poi papa Giovanni Paolo I, a sciogliere il gruppo. Si era laureato in Filosofia a Padova nel 1974. Di seguito ha insegnato lettere e filosofia in diversi licei. Compreso appunto il liceo classico Canova. Negli anni ha scritto diversi libri di filosofia, romanzi e raccolte di poesie, come La farfalla di Kant. Molte opere sono rintracciabili in siti internet curati dallo stesso professore, da Brotture.net a Bibliosofia.net.

La malattia è arrivata all'improvviso. Il mese scorso ha sviluppato una forma di polmonite. Il test ha dato la conferma: infezione da coronavirus. È scattato il ricovero in ospedale. Giovedì della settimana scorsa è stato trasferito in Terapia intensiva. Si sperava in un miracolo. Ma purtroppo sono passati i giorni senza alcun miglioramento. E ieri è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Adesso la sua pagina Facebook è inondata di ricordi di amici, colleghi e tanti ex allievi. «Caro professore, dopo 20 anni dalla maturità, i suoi libri campeggiano ancora in bella vista nella mia libreria, che adesso è diventata la libreria della mia famiglia è uno dei messaggi la grandezza e la profondità del suo insegnamento hanno lasciato un solco così importante e indelebile che la mia vita non sarebbe quella che è se non ci fosse stato lei». In molti scelgono di salutarlo riprendendo i versi di La città nera, una delle sue ultime poesie: «E mentre scende il sole stanco remo, verso la luce di un orizzonte oltremarino». (m.fav)

