IL LUTTO

TREVIGNANO Per Musano di Trevignano Ernesto Pontello era un'istituzione. Non solo perché aveva fondato e gestito il centro emigranti, punto di riferimento imprescindibile nella frazione, ma anche perché dove c'era bisogno d'aiuto lui c'era. Sorridente e disponibile, senza perdere vivacità ed entusiasmo con l'età. Il Covid, però, se lo è portato via a 88 anni nell'arco di pochi giorni, nonostante fino a un paio di settimane fa lo si vedesse girare tranquillamente per le vie del paese a bordo della sua bicicletta, fra una cura e l'altra del suo splendido giardino, che si affaccia sulla rotonda di Musano e in attesa di illuminarlo ancora una volta con gli splendidi decori natalizi, per i quali si distingueva in paese, dato che arrivava sempre per primo. È proprio vero quanto recita l'epigrafe: un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. La sensazione è infatti che la sua testimonianza rimarrà nel tempo.

«Stava bene, compatibilmente con gli acciacchi dell'età - spiega Gianluca Colusso, consigliere comunale di Forza Trevignano, del quale Ernesto era pro zio -. Pur essendo positivo al Covid, nei primi giorni la situazione non destava preoccupazione. Poi una sera la figlia ha chiamato il 118 perché non respirava bene. È stato portato in ospedale e non ne è più uscito».

Ernesto lascia la moglie Elvira e le figlie Lilly e Alida alle quali ieri, in occasione dell'ultimo saluto, in tanti si sono stretti attorno. «È una giornata triste, tristissima per me e per tutta Musano - prosegue il consigliere comunale- Oggi salutiamo un grande uomo, sempre sorridente, sempre disponibile, sempre a disposizione per gli altri e per il paese. Da oggi passando davanti casa tua non ti troverò più in giardino, non potrò più fermarmi a salutarti. Ma io e sono convinto tutta la tua amata Musano ti troveremo sempre nei nostri pensieri, non dimenticandoti mai!». Ma c'è anche chi ricorda la sua passione per i viaggi. Solo pochi anni fa, Ernesto era stato in Cina. Ciao zio grazie per averci fatto sentire nipoti speciali ogni volta che ci incontravi - è il messaggio di altri familiari -. Amavi viaggiare e purtroppo qualcuno ha organizzato questo viaggio per te che sicuramente con la tua voglia di vivere avresti rinviato». E così sarebbe stato, senza la maledetta pandemia.

Laura Bon

