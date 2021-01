IL LUTTO

PEDEROBBA Il Covid si è portato via per sempre Romano Bisignani, per tutti Romanino, 84 anni compiuti lo scorso 12 dicembre, deceduto all'ospedale di Montebelluna nel pomeriggio di venerdì. Originario di Ortona, in provincia di Chieti aveva conosciuto la futura moglie, Emilietta Rostirolla in vacanza nella città abruzzese, da una zia, in un teatro dove Romanino si era recato per imparare il mestiere di operatore cinematografico. Da oltre 60 anni si era trasferito a Pederobba, inserendosi ben presto nel tessuto sociale del paese, lavorando all'ex Cementi Piave come elettricista, e gestendo nel frattempo una piccola officina meccanica nel garage di casa in via Vicolo San Valentino.

«Un gran lavoratore, una persona onesta, dal grande cuore, con la mamma è stato un grande amore, soffrendo molto per la sua scomparsa», lo ricorda con dolore la figlia Luciana, in isolamento fiduciario con il fratello Sergio. Romano Bisignani due anni fa era stato sottoposto ad un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica, ma aveva superato benissimo l'intervento, come quello successivo, con la protesi all'anca, mantenendosi sempre in attività lavorativa. Aveva accusato i primi sintomi del Covid alla viglia di Natale, una situazione clinica che si è ben presto aggravata costringendolo al ricovero all'ospedale di Montebelluna dove ieri nel tardo pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere. «Ho sempre pensato che a tradirti sarebbe stato il cuore, ma stavolta hai trovato un avversario più forte di te» lo saluta ancora la figlia Monica.

«Romanino, così come eravamo abituati a chiamarlo - è stato protagonista attivo nella nostra comunità -, lo ricorda il sindaco Marco Turato - artefice del suo sviluppo e del suo progresso con la sua attività presso la Ditta Cementi Rossi, con la sua abilità di meccanico, e di volontario attivo, sempre in prima linea nell'ambito della Pro Loco di Pederobba. Questo terribile virus lascerà un ulteriore grave ferita anche in questa Comunità». Commosso l'ex sindaco Raffaele Baratto, oggi deputato di Forza Italia. «Era una persona retta e sincera e un amico dell'intera Comunità di Pederobba che ha avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare per la sua grande disponibilità e per il suo sorriso». I funerali si terranno a Pederobba martedì prossimo alle 15.

Elena Filini

