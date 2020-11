IL LUTTO

PAESE Addio a Pietro Mason. Il Rugby Paese perde una delle sue colonne. Mason si è spento ieri sera all'età di 76 anni. Aveva accusato un malore un paio di settimane fa. Il suo quadro clinico era già complesso. E a questo si è aggiunto il coronavirus. È subito scattato il ricovero in ospedale. I medici hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte. Ma purtroppo alla fine non c'è stato nulla da fare.

Ora il Rugby Paese piange lo storico accompagnatore che era stato accanto ai giovani giocatori per oltre trent'anni. Gli amici, i compagni, i giocatori e le famiglie dei bambini che giocano a rugby si stringono alla sua famiglia. «È dura quando ci lascia qualcuno, ma è più dura quando ci lascia una persona come Piero è il messaggio che esce dalla società un amico sempre presente, grande umiltà e spirito di sacrificio per il bene della squadra. Grazie per tutto quello che hai fatto al Rugby Paese in tutti questi anni insieme al tuo inseparabile socio Augusto. Continua a tifare per noi anche da lassù».

La notizia della scomparsa di Mason ha sconvolto il mondo che gira attorno alla palla ovale. «È stata una fortuna per noi averti conosciuto si legge tra i ricordi lasciati sui social network e un onore aver collaborato e lavorato insieme a te al Rugby Paese». Mason negli anni non ha fatto l'accompagnatore solamente per le giovanili. Nelle ultime stagioni si era concentrato anche sulla squadra seniores di Serie A. Sempre in coppia con il fratello Augusto, per anni ha ricoperto un ruolo basilare all'interno di una società sportiva per quanto riguarda non solo l'organizzazione logistica delle attività ma anche la creazione di un gruppo pronto a remare nella stessa direzione per raggiungere obiettivi comuni. I suoi tre figli hanno a loro volta indossato la maglia rossoblu del Rugby Paese: Fabrizio, Simone, Francesco. E adesso anche il nipote. La data dell'ultimo saluto verrà fissata nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA