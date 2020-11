IL LOCALE

MASERADA Sono le 13 di un giorno d'inizio novembre 2020 e al Good Devil pub di Maserada i clienti si preparano a gustare un menù speciale, appositamente creato per alleggerire le stringenti restrizioni dei decreti anti covid. Una soluzione quella ricercata dal proprietario del locale, Paolo Casteller, necessaria per fronteggiare la pandemia non solamente sul livello economico, ma principalmente sul livello gastronomico. Ogni giorno, per ritrovare la normalità nei piaceri della tavola viene proposto un menu sempre diverso.

«In più del classico snack, abbiamo pensato di proporre un menu per il pranzo, variando ogni giorno le pietanze e fortunatamente la clientela non è mancata. Qui abbiamo tanti amici». Così rassicura Casteller nonostante non voglia negare d'aver accusato il colpo per le disposizioni del decreto ministeriale. «Fortunatamente qualcosa è arrivato, anche se non molto. Noi ce la faremo, siamo sul mercato da 35 anni, ma chi è appena entrato purtroppo non può dire lo stesso. Già prima di tutto questo si era in troppi, si è solo accelerato un processo».

Il Good Devil con un po' di fortuna vedrà giorni migliori, ma i sussidi che lo stato accorda non risolvono molto e «tanti credono che ci siamo caricati di un debito che faticheremo a ripagare. È troppo tempo che le cose non funzionano in Italia e questo è solamente il naturale prodotto di una politica fallimentare, che si è trovata impreparata ad affrontare una crisi di grandi dimensioni» rincara Casteller auspicandosi che nel momento del bisogno chi avrà di più penserà a chi avrà di meno.

Sono tempi davvero difficili e anche chi riesce a resistere lo fa stentando mentre guarda i propri risparmi consumarsi. Alcune realtà tuttavia sono riuscite a legarsi al territorio e possono appoggiarsi alla propria storia. Il Good Devil è una di queste e se la «vecchia guardia ha le spalle larghe» allora un po' di tempo ancora l'abbiamo.

Alfredo Baggio

